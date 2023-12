Appunti sui sovrappassi di Gavirate

Egr.Sig .Direttore,

Per quello che riguarda appunto i ponti ciclopedonabili su viale Ticino e sulla SP1 il nuovo articolo nel 2018 a pagina 4 cita testualmente ” viene modificato e sostituito l’Art 3 comma 6 punto b nel seguente modo: ” in primo luogo attraversamento ciclo-pedonale protetto della SP1 in corrispondenza della rotatoria esistente e tracciato ciclo-pedonale di collegamento tra via Gerli Arioli e l’esistente pista ciclabile realizzata sul lungolago come individuati nella tavola con il n.6 nella variante P.L.commerciale … ecc ecc” .

In sostanza viene tolto l’obbligo dei due ponti ritenuti non più necessari e sostituiti con l’ attraversamento ciclopedonale a raso tra la via Gerli Arioli sulla SP1 ed il collegamento con la pista ciclabile sul lungolago”.

Peccato che la convenzione del 2008 già prevedeva tale collegamento e ad oggi 2023 non si e’ ancora visto in toto ma solamente con l’attraversamento pedonale realizzato da poco.

Nel frattempo i ponti, che sono soldi e servizi da quantificare, sono spariti………Accantoniamo per il momento il possibile finanziamento della Provincia annunciato prima di conoscere il Bilancio ufficiale.

Durante la modifica della convenzione, si stava approntando una variante al PGT per permettere la costruzione di un nuovo centro commerciale sopra una ex cava. Il nuovo centro c’è.

Per capirci qualche cosa le convenzioni vanno lette bene. L’italiano è italiano, il bianco è bianco, il nero è nero.

(…)

Normalmente le convenzioni prima si applicano e poi si tagliano i nastri. Pacta sunt servanda.

Cordialità

Giovanni Focchi – Gavirate

per evitare confusione ho riletto la revisione di convenzione del 2018 tra comune e centro commerciale ed ho capito bene. Viene modificato l’Art. 3 comma 6 punto b della convenzione 1999, 2008 e 2016. L’articolo prevedeva due ponti ciclopedonabili : uno sulla SP1 e l’altro sul viale Ticino.