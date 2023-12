“Aquilotti” del minibasket in campo per la 2a VBS Cup

Prende il via giovedì 7 dicembre e sfrutta il “ponte” dell’Immacolata la seconda edizione della VBS Cup – Memorial Aldo Monti, torneo di minibasket riservato alla categoria “Aquilotti” organizzato dalla Varese Basket School diretta da Martino Rovera.

Uno sforzo organizzativo importante per la giovane società arancionera, che ha voluto portare a 24 il numero delle squadre iscritte (in campo bambini di classe 2013 e 2014) anche per onorare il ricordo di Monti, storico e apprezzato dirigente varesino che per lunghi anni si è speso nel mondo del basket locale.

Due formazioni arriveranno dall’estero (i tedeschi dell’Alba Berlino e gli spagnoli del Barça Escuela), sette da fuori regione per un totale di circa 350 mini-giocatori coinvolti. Ben 68 le partite previste su cinque diversi campi: la palestra “Falaschi” di Valle Olona, quella di via 25 aprile, la “Pellico” (tutte e tre a Varese), la palestra di Arcisate e il palazzetto di Malnate che sarà anche sede della finalissima, domenica 10 dalle ore 14.

LE SQUADRE

Girone Viola: Azzurra Trieste; Olimpia Milano; Varese Basketball

Girone Nero: Basket Accademy Ticino; Fortitudo Bologna; Basket Valsugana

Girone Giallo: PVL Luino; Reyer Venezia; Mens Sana Siena

Girone Grigio: Busto Arsizio Lions; Minibasket Gavirate; Virtus Bologna

Girone Granata: Aurora Desio; Bugs Malnate; Alba Berlino

Girone Bianco: Hub Sempione; Progetto Ma.Go; Stella Azzurra Roma

Girone Verde: Gasch Gazzada; Sancat Firenze; Minibasket Cantù

Girone Arancio: Varese Basket School; MBA Bassano; Barça Escola