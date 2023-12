Assalto a un portavalori sulla Milano-Torino, bloccata l’autostrada

Tentata rapina questa mattina attorno alle 6.30 sull’autostrada Milano – Torino a un furgone portavalori diretto verso Torino. Il mezzo avrebbe subito un tentativo di blocco vicino al ponte sul Ticino, al confine tra Lombardia e Piemonte, in territorio della provincia di Novara. Dalle prime luci dell’alba di oggi, lunedì 4 dicembre, l’autostrada è quindi chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

La chiusura del tronco autostradale con conseguente deviazione del traffico, ha causato gravi disagi e code sulle strade comunali del territorio circostante.

Stando ad una prima ricostruzione i malviventi per tentare l’ assalto al furgone porta valori hanno posizionato un autoarticolato di traverso sul tratto autostradale in direzione Milano. L’autista del portavalori sarebbe però riuscito comunque a passare dal blocco evitando il tir e i ladri per darsi alla fuga avrebbero gettato dei chiodi sull’asfalto dell’A4.