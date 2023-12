Attenzione al “trucco” dei soldi caduti, “Così hanno rubato la borsa a mia madre”

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione utile a prevenire episodi di raggiro e di furto

Buongiorno,

Con la presente vi scrivo per chiedere la possibilità di pubblicare un articolo su quanto accaduto ieri a mia mamma, in modo da divulgare la notizia per allertare i cittadini sulla sicurezza nei supermercati. Nel pomeriggio di ieri, nel parcheggio di un supermercato di Castelletto sopra Ticino, un uomo e una donna di origine asiatica hanno bussato al finestrino della macchina di mia mamma, dicendole che aveva perso dei soldi per terra. Ingenuamente, mia mamma è scesa per controllare e le hanno portato via la borsa appoggiata al sedile di fianco a lei.

Un articolo a riguardo descrivendo la modalità in cui queste persone derubano la gente, così da far aumentare l’attenzione delle persone e far sì che queste cose non si ripetano.

Grazie mille

Lettera firmata