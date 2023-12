Auto fuori strada a Gorla Minore, un ferito lieve

Auto fuori strada nella notte a Gorla Minore, in via Ambrogio Colombo, questa notte, mercoledì 13 dicembre. Per cause ancora in corso d’accertamento un’auto è uscita di strada sulla Sp 21. L’incidente è avvenuto alle 3 di notte su un tratto di strada in quel momento non particolarmente trafficato.

Secondo le prime indagini condotte dalle autorità locali, sembra che l’auto coinvolta abbia perso il controllo, uscendo di strada e finendo in mezzo ai rovi.

Il conducente dell’auto, un giovane di 21 anni, è stato soccorso dai sanitari e l’auto è stata recuperata dai vigili del fuoco. Il ragazzo è rimasto ferito in maniera lieve.