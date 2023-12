Bialaszewski: “Se avessimo giocato così dall’inizio della stagione…”

BIALASZEWSKI 1 – «Stasera partita durissima in un momento durissimo per noi, ma abbiamo giocato al meglio contro grandi giocatori come Shields, Hines e gli altri di Milano. Se avessimo giocato così dall’inizio della stagione non saremmo in questa situazione di classifica. Sforzo e disponibilità dei ragazzi ci sono state, abbiamo perso contro una grande squadra».

BIALASZEWSKI 2 – «Ai giocatori prima del match ho detto che la situazione non è buona, c’è delusione e dovevamo dare un segnale: ci siamo riusciti, alla fine un paio di tiri avrebbero potuto anche ribaltare la situazione. Ce la siamo giocata fino alla fine».

BIALASZEWSKI 3 – «Shadid deve inserirsi in una realtà diversa per tanti motivi, lui Hanlan e Librizzi devono ruotare e dobbiamo essere bravi a farlo nella maniera più giusta. Tutti hanno un percorso da fare con sacrifici e sforzi per fare un passo in più. Il ritorno di McDermott e la partita di Spencer hanno aiutato, hanno dato energia a tutta la squadra».

BIALASZEWSKI 4 – «I fischi? Sono parte del gioco. L’ho già detto, non sono contento io, non penso lo possa essere il pubblico, ma lavoriamo per uscire da questa situazione».

FIORETTI (vice allenatore Olimpia Milano) – «Partita durissima, dopo Barcellona venire a Varese, un derby, con meno di 48h per preparare la partita, fisicamente, mentalmente e tatticamente è stata dura. Varese ha fatto un’ottima partita anche grazie agli innesti, la nostra difesa è stata ottima, un grazie ai miei colleghi per il supporto. Baron tornato in campo è per noi un’altra buona notizia dopo 6 mesi di stop».

MCDERMOTT 1 – «Avevamo di fronte un’avversaria davvero molto forte, che resta tale anche con alcune assenze. La squadra ha giocato una partita intensa, dovremo continuare così per il resto della stagione».

MCDERMOTT 2 – «Mi mancava non giocare con la mia squadra, ho potuto fare solo un paio di allenamenti con il gruppo ma mi sentivo migliorato dalla settimana che ho svolto da solo e così me la sono sentita di tornare in campo».