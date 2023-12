Brown leone a rimbalzo, Hanlan “mucca di Erzegovina”

SHAHID 6 – Mistero curioso: fino a oggi ha nettamente sofferto qualunque squadra avesse qualche chilo in più e stavolta è capace di farsi largo contro l’elefantiaca Milano. Coraggio, incoscienza, forza di volontà: non lo sappiamo. Fatto sta che in diverse circostanze fa bene il suo mestiere (tripla del 20′, assist a McDermott per la tripla del 30′). Poi però si arriva alla resa dei conti e lì le magagne saltano fuori: quel passo in più in regia non arriva e buonanotte ai sognatori, con la palla persa in uscita da timeout a fare da zavorra.

ULANEO 6 – Tanto fumo, un pochino di arrosto ma meno di altre volte. Compito molto difficile il suo, va sottolineato, costretto a misurarsi con gli Hines, i Caruso, i Melli e i Poythress dopo aver passato anni a sgomitare in A2. Guadagna qualche rimbalzo, segna 3 punti, non si tira indietro: di più era difficile.

SPENCER 6,5 – Aveva promesso maggiore dinamicità rispetto a Cauley-Stein e ha mantenuto la parola con qualche taglio rapido, qualche movimento verticale e pure con alcune chiusure difensive rilevanti (2 stoppate). Rispetto al predecessore fa meno legna a rimbalzo e purtroppo ne imita un paio di tiri-mozzarella all’interno dell’ultimo periodo che avrebbero fatto molto comodo. 10 punti e 5 rimbalzi, esordio comunque utile.

WOLDETENSAE 6,5 – Marcare Shavon Shields e Devon Hall non è facile per nessuno. Tomas si prende l’incarico e passa tutti i suoi 23′ sul parquet ad assolvere il compito. Dirà qualcuno: Shields ha fatto 25 punti, ma l’ex trentino ne firma altrettanti anche in Eurolega, quando serve. Wolde stavolta è carico al punto giusto, è coinvolto, ci crede. Gli manca solo un passo: quello di ritrovare il tiro. Anche nel derby, 0 su 3 dall’arco. Deve tornare a essere un fattore, per sé e per rendere meno prevedibile l’attacco della Openjobmetis.

LIBRIZZI 7 – “Librizzi contro Shields?” ci si chiede a un certo punto. Sì perché Matteo ha quantomeno le gambe per contenere i movimenti della punta di diamante dell’Olimpia e la forza di volontà per stargli sempre davanti, almeno fino a quando si alza in sospensione. Mossa che funziona non solo su Shields ma anche con gli altri esterni ospiti, poi il Libro ci mette del suo anche in attacco con un paio di bombe che fanno impazzire Masnago.

HANLAN 6,5 – La vecchia storia del latte munto e del successivo calcio al secchio raccontata da Aza Nikolic con protagonista la mucca dell’Erzegovina è sempre attuale. Ahimé stavolta aderisce come una seconda pelle alla partita del capitano biancorosso: 19 punti con alcune giocate sopraffine, il 5-0 personale dell’ultimo sorpasso a Milano e poi un paio di scellerate penetrazioni nelle quali si è schiantato contro la muraglia Hines. Era anche sì la mossa più prevedibile e Milano non si è fatta sorprendere.

MCDERMOTT 6,5 – Affretta il rientro dopo la frattura alla mano, e con quella stessa mano infila due triple tanto belle quanto pesanti nell’economia del gioco. Mettendo sul piatto della bilancia una differenza già marcata rispetto al suo sostituto Young, che della bilancia è evidente nemico.

Ci mette un po’ di tempo a carburare e finisce subito fuori con due falli: quando però rientra in partita offre giocate importanti pur con qualche errore.

BROWN 7 (IL MIGLIORE) – La statistica principale non è quella dei punti, che sono tanti in avvio ma che poi rimangono tali. Guardate il dato dei rimbalzi: Gabe ne porta a terra 12 e consente a Varese di vincere, seppure di un soffio, la lotta sotto i tabelloni. Una cosa impensabile alla vigilia. Prova seria, quadrata, energica del 44 americano: peccato solo che si tolga un po’ dalla gestione dell’attacco ma forse la gioventù si è fatta sentire davanti a un’avversaria così ricca di soluzioni e stazzata. Bravo, comunque.

MVP Confident con il 48,6% dei voti della #direttavn