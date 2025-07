Francesca Mentasti campionessa italiana Under 23 sui 3000 siepi

Il sapore della vittoria, ancora più intenso se ha quel tocco di rivincita. Non rivincita su qualcuno, quella tossica, ma quella dolce sulle difficoltà che a volte la vita ci mette davanti e devono essere affrontate con coraggio e tanta forza d’animo. (Foto Instagram – Pro Sesto Atletica)

Francesca Mentasti rappresenta al meglio tutto questo: l’atleta varesina, allenata da Silvano Danzi, dopo le operazioni al collo (leggi qui la sua storia) continua a ottenere grandi successi. Dopo aver ottenuto a maggio il tempo minimo per essere convocata agli Europei U23, a Grosseto nei Tricolori Under23 ha conquistato il primo posto e il suo primo titolo italiano della carriera.

Un successo ricercato e meritato per l’atleta varesina, che dopo questa ulteriore performance positiva vede avvicinarsi ulteriormente i Campionati Europei Under 23 che si disputeranno a Bergen in Norvegia dal 17 al 20 luglio. E chissà che, dopo i vari successi in Italia, la sua grande forza non possa portarla a conquistare risultati anche fuori dai confini nazionali.