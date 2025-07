Francesca Mentasti ce l’ha fatta: convocata per gli Europei Under 23

Francesca Mentasti, atleta varesina classe 2003, è stata convocata per rappresentare l’Italia ai Campionati Europei Under 23 di atletica leggera, in programma a Bergen, Norvegia, dal 17 al 20 luglio 2025. L’annuncio è stato dato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), che ha selezionato 89 atleti (48 uomini e 41 donne) per la manifestazione continentale, segnando il numero più alto di sempre per questa categoria.

Mentasti, specialista dei 3000 metri siepi, allenata da Silvano Danzi e tesserata per la Pro Sesto Atletica Cernusco, ha conquistato la convocazione grazie a una stagione eccezionale. A fine maggio ha ottenuto il minimo di qualificazione correndo in 10’14″55 a Bruxelles . Successivamente, ai Campionati Italiani Under 23 di Grosseto, ha conquistato il suo primo titolo nazionale con un tempo di 10’19″56, confermando il suo stato di forma e il diritto alla maglia azzurra.

Il percorso della giovane atleta varesina è stato segnato da una notevole resilienza: ha superato cinque interventi chirurgici al collo, dimostrando una determinazione straordinaria nel tornare ai massimi livelli competitivi . Allenata da Silvano Danzi, la sua convocazione rappresenta non solo un riconoscimento delle sue capacità atletiche, ma anche della sua forza d’animo.

Con la sua partecipazione agli Europei Under 23, Mentasti avrà l’opportunità di confrontarsi con le migliori promesse dell’atletica europea, portando in alto i colori dell’Italia e della sua città natale.