Cairate, investito un pedone di 37 anni

Un uomo di 37 anni è stato investito nella mattina di martedì 5 dicembre a Cairate. L’incidente stradale è avvenuto in via Rimini, una strada che si trova non lontano dal ponte sull’Olona.

La persona coinvolta è rimasta a terra intorno alle 7,15 ed è stata soccorsa da un’ambulanza proveniente da Varese: dopo le prime cure sul posto l’uomo è stato quindi trasportato in ospedale a Legnano in codice giallo, quindi con ferite rilevanti ma non in pericolo di vita.