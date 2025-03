A Bolladello investito un ragazzino di 12 anni

Soccorsi in azione verso le ore 18 di lunedì 3 marzo in via Fermi a Bolladello, frazione di Cairate.

Per cause ancora da verificare, un ragazzino di 12 anni è stato investito ed è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa di Gallarate che ha prestato le prime cure al giovane e lo ha poi trasportato in ospedale in codice giallo, con ferite serie ma non gravi.

Sul posto anche i carabinieri di Busto Arsizio.