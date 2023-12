Castellanzese ancora ko: 2-0 a Brusaporto

Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Manuel Scalise, che perde 2-0 a Brusaporto e chiude il 2023 nel peggiore dei modi. Il ko fa ripiombare i neroverdi nelle zone basse della classifica, subendo anche il sorpasso del Legnano. I gialloblù vincono grazie a un buon secondo tempo e recuperano punti su Varesina, Piacenza e Pro Palazzolo, che pareggiano, nelle zone alte.

Calcio d’inizio

Mister Stefano Brognoli schiera il suo Brusaporto con un 4-3-1-2. In porta Aceti, davanti a lui Stefano Albani, Messina, Micheli e Baggi. A centrocampo, Invernizzi è affiancato da Seck e Edgar Albani. Nel ruolo di trequartista capitan Selvatico a sostegno della coppia Longo-Castelli.

Manuel Scalise risponde col 3-5-2. Tra i pali Spada. Il terzetto di difesa è composto da Sassaro, Compagnoni e Bernardi. In cabina di regia tocca ad Areco, con Boccadamo e Mandelli ai suoi fianchi. Sulla fascia destra spazio a Reggiori. Ayokoue calca la corsia mancina. In avanti ci sono Chessa e Colombo.

Primo tempo

La prima occasione è per Chessa, che riceve in area da Colombo, a sua volta imbeccato da un lancio di Bernardi. Il 29 conclude a botta sicura trovando i guantoni di Aceti. Ancora Castellanzese con Ayokoue che serve Boccadamo, il quale la lascia passare per Colombo che di prima intenzione centra la traversa. A pochi minuti dal 45’, il Brusaporto si affaccia in avanti con Longo che tenta un tiro, che viene bloccato senza patemi da Spada.

Secondo tempo

Al 10’ della ripresa, sugli sviluppi di una punizione battuta da Selvatico, Compagnoni buca l’intervento e Invernizzi fa la sponda per Castelli che deve solo depositare in porta il pallone dell’1-0. Al 25’ raddoppia il Brusaporto con una discesa di Sokhna, che arriva sulla linea di fondo e fa partire un cross per l’accorrente Longo che sottoporta non sbaglia. Dopo il 2-0, i neroverdi non riescono a cambiare l’inerzia della partita, che si conclude, dopo cinque minuti di recupero, con il successo dei bergamaschi.