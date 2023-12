Dalla fondazione di Librandi 2 milioni di euro di investimenti per l’ospedale di Saronno

Due milioni di euro di investimenti che in un arco temporale di tre anni saranno destinati al rafforzamento e all’aggiornamento tecnologico e strutturale di alcuni reparti dell’ospedale di Saronno. È quanto concordato dall’incontro tra il presidente della fondazione Saronno in Salute Gianfranco Librandi (in foto) e il direttore generale di Asst Valle Olona Eugenio Porfido, nell’incontro avvenuto nella sede dell’azienda dell’ex deputato, la Tci di Saronno, lo scorso 11 dicembre.

Saronno in salute, la nuova fondazione presentata lo scorso 4 ottobre a Villa Gianetti, annuncia quindi la firma nei prossimi giorni di un protocollo di intesa con l’Asst Valle Olona. Spiegano dalla fondazione: “Nel corso dell’incontro sono state indicate dal dr. Porfido una serie di azioni strategiche da effettuarsi – tramite il contributo della fondazione – presso l’Ospedale di Saronno. Gli interventi, dettagliati in uno specifico Protocollo di intesa che sarà sottoscritto nei prossimi giorni, coprono un arco temporale di 3 anni ( 2024-2026), con un impegno economico totale di circa 2 milioni di euro e riguarderanno il rafforzamento ed l’aggiornamento tecnologico e strutturale di alcuni reparti dell’ospedale cittadino”.

Continuano: “Nel brevissimo periodo, per esempio, la fondazione acquisterà e donerà al nosocomio un microscopio ad alto potenziale ed un laser chirurgico che potranno contribuire a salvare la vita di chi soffre di patologie tumorali otorinolaringoiatriche e le apparecchiature medicali laser necessarie per la cura dell’iperplasia prostatica, rendendo possibile una pratica clinica mini invasiva, con una netta diminuzione dei tempi di ricovero e dei rischi di complicanze. Nel biennio 25-26 sono poi previsti, nel contesto strutturale, importanti interventi relativi ai blocchi operatori, alle attrezzature ed agli arredi al settimo e ottavo piano del Padiglione verde”.

Infine: “Nell’ambito della Fondazione, che metterà a disposizione della Comunità importanti risorse, sarà costituito un Comitato tecnico scientifico, con un presidente. Sarà altresi nominato un Direttore Generale di alta competenza , già in fase di definizione. Noi Saronnesi saremo fieri di poter contribuire a costruire questo percorso insieme, dando un esempio di collaborazione pubblico -privato anche ad altre realtà territoriali”.