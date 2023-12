È morto Don Romano Meroni, il sacerdote di Sesona

La comunità di Sesona di Vergiate piange la scomparsa don Romano Meroni, sacerdote della frazione nel Varesotto. Aveva 96 anni. Don Romano era stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1953 da cardinal Alfredo Schuster ed era a Sesona dal 1957. Lo scorso 28 giugno aveva festeggiato il 70° anniversario di sacerdozio insieme ai suoi parrocchiani.

Molto amato tra i fedeli e anche stimato e conosciuto al di fuori dei confini di Vergiate, il sacerdote è stato a disposizione della parrocchia per tutta la sua vita. Sempre aperto all’ascolto e alla preghiera è ricordato per la sua generosità e disponibilità ad accogliere le persone in difficoltà. Erano molte le persone che raggiungevano la chiesa di Sant’Eusebio per le sue benedizioni e per pregare con lui. Nelle prossime ore saranno comunicati data e orario dei funerali.

Il messaggio della comunità pastorale di Vergiate:

