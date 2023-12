Giocomerenda “Un Natale a colori” a Palazzo Cicogna di Busto Arsizio

Domenica 17 dicembre 2023 è in programma il prossimo incontro al museo dedicato alle famiglie. Appuntamento alle ore 15.30 presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna (piazza Vittorio Emanuele II) per la Giocomerenda “Un Natale a colori” (ore 15.30 – 17.00).

In attesa del Natale, scopriamo speciali opere luccicanti e dorate da poco arrivate a Palazzo Cicogna. Poi, giochiamo con fili, colori e luci per creare la nostra opera di Fiber Art a cui daremo un magico tocco natalizio per rendere ancora più scintillanti questi giorni di Festa!

L’attività è dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni.

Al termine dell’attività, a tutti i partecipanti verrà offerta una gustosa merenda.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria per ogni bambino partecipante, fino a esaurimento dei posti disponibili. Non è richiesta la prenotazione per gli adulti accompagnatori.

Link per la prenotazione

NB: Al momento della prenotazione dal sito di Affluences, vi verrà chiesto di confermare la prenotazione cliccando su un link che sarà inviato alla vostra casella di posta elettronica. La conferma tramite link dovrà essere effettuata entro 2 ore dalla prenotazione.

In caso contrario, la prenotazione non sarà confermata.

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

– Il ritrovo per l’inizio dell’attività è presso la reception al primo piano del museo.

– Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto, che dovrà essere presente al museo per l’intera durata dell’attività.

– Si prega quanti si sono prenotati e non possono più partecipare all’attività di DISDIRE la prenotazione, per dare la possibilità ad altri bambini di partecipare.

– In caso di imprevisti, è possibile avvisare il giorno stesso, telefonando al museo domenica 17 dicembre, a partire dalle ore 15.00, allo 0331 635505.

Per ulteriori informazioni:

Didattica Museale e Territoriale

Città di Busto Arsizio

Tel. 0331 390 242 – 349

didattica@comune.bustoarsizio.va.it www.comune.bustoarsizio.va.it