Il Varese ospita il Gozzano al “Franco Ossola” per chiudere bene il 2023

La vittoria di Voghera ha riportato un po’ di buonumore in casa Città di Varese, riscattando in parte la sconfitta contro il Chisola. Il 2023 dei biancorossi, così come il girone di andata, si concluderà al “Franco Ossola” con il turno di mercoledì 20 dicembre (ore 14.30) contro il Gozzano.

La squadra di mister Corrado Cotta ha come obiettivo una vittoria per chiudere nel modo migliore l’anno solare e rilanciare le proprie ambizioni di alta classifica per un 2024 che porti risultati sempre più positivi.

DIOP SALUTA

Salutato settimana scorsa l’attaccante Sindrit Guri, prima il centrocampista Edoardo Monza, questa settimana a lasciare i biancorossi è stato il difensore Ismaila Diop. Per lui, classe 1999, un’avventura sfortunata con un infortunio muscolare che lo ha lasciato fuori a lungo e quando è rientrato non c’è più stato posto per lui nelle rotazioni tra i centrali, con Cottarelli e Molinari titolari, Bernacchi prima alternativa e Popovchev da “under”.

LE PAROLE DI MISTER COTTA

«Vogliamo dare continuità sotto l’aspetto mentale e dell’atteggiamento, ma non ho grossi dubbi – anticipa mister Cotta riguardo alla gara -. Domenica a Voghera la squadra mi ha anche un po’ sorpreso in positivo, siamo stati squadra. Finalmente una prestazione all’altezza delle aspettative, mie e della società. Ci sarà qualche cambio, perché la rosa me lo permette e perché sotto l’aspetto fisico e nervoso abbiamo speso molto. È anche giusto dare spazio a chi merita, visto che ogni volta che facciamo qualche cambio i ragazzi rispondono sempre nel modo giusto»

«Il Gozzano – conclude Cotta parlando dei prossimi avversari – ha sempre fatto benissimo con le squadre di alta classifica, che negli ultimi anni ha sempre fatto grandi campionati. Si chiude, riparte e ha giocatori che sanno cosa fare con la palla. È una squadra ostica, che arriva da un buon risultato».

L’AVVERSARIO

Il Gozzano, dopo un inizio campionato difficile, ha ripreso quota e con la vittoria di domenica contro la Fezzanese è riuscito a fare un passo deciso per uscire dalla zona playout. La squadra di mister Massimiliano Schettino si è mossa nel mercato di dicembre mettendo a segno qualche innesto importante, come il ritorno di Eros Rao, già a segno contro i verdi liguri. Uno degli elementi di esperienza della squadra è Luca Piraccini, che sarà l’ex della gara.

INZIATIVA PER I TIFOSI

Per la gara di mercoledì, la società biancorossa ha deciso di aprire solo il Settore Tribuna. Come spiega la nota del club: “Tutti insieme per tifare Varese e per scambiarsi gli auguri per le prossime festività con una panettonata a fine gara.Gli abbonati degli altri Settori potranno accedere in Tribuna senza alcun costo aggiuntivo mentre il costo del biglietto sarà unico a € 10,00”.

DIRETTAVN

La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident e Finazzi Serramenti (GUARDA QUI). Grazie alla diretta vi racconteremo la cronaca dell’incontro azione per azione, preceduta da tutte le notizie del pre-partita e a seguire foto, pagelle, racconto e voci dei protagonisti. Potrete interagire in tempo reale commentando o con l’hashtag #DirettaVn sui social.