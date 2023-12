La Pro Patria chiude anno e girone ospitando la Pro Sesto in uno spareggio salvezza

«Sotto l’albero di Natale mi aspetto un bel regalo». Alla vigilia della partita di domani – sabato 23 dicembre (ore 14) – contro la Pro Sesto, il direttore sportivo della Pro Patria Sandro Turotti ha espresso in sala stampa il proprio desiderio da scartare per le festività ormai imminenti, un regalo che i suoi tigrotti bianco-blu dovranno confezionare coi fiocchi, anche per i propri tifosi.

La quinta vittoria stagionale passa tuttavia da un importante scoglio, ovvero l’ultima gara del girone di andata e di un 2023 complessivamente arido di vittorie per la squadra di Busto Arsizio: dal 8 gennaio ad oggi sono solo otto i successi, da spartire equamente in due gironi. Appena due quelli casalinghi: questo dicembre contro l’Atalanta e a febbraio contro il Vicenza in piena Era Vargas, la gara che segnò l’apice dello scorso campionato e la conseguente caduta libera che ancora sembra non volersi del tutto arrestare.

DA GIRONE A GIORNE: DUE SQUADRE IN CRISI

Se il derby delle Pro dello scorso marzo vedeva protagoniste due squadre in salute, addirittura in lizza per giocarsi la B, la gara di domani, a un girone e mezzo di distanza, è l’esatto opposto, una sorta di primo spareggio per evitare quelli veri, i playout in D. Entrambi gli schieramenti sono in difficoltà (di risultati in primis) e alle prese con una classifica negativa, con meno di 20 punti in 18 gare disputate (Pro Patria 18, Pro Sesto 15).

Poche vittorie, tante sconfitte, addirittura quattro consecutive per la squadra di Sesto San Giovanni, dove il ritorno in panchina Francesco Parravicini non sembra aver rivitalizzato una piazza che appena un anno fa aveva il diritto di considerare “stretto” il ruolo di Cenerentola del Girone A, e che adesso registra invece il secondo peggior attacco del Nord Italia: appena 13 le reti messe a segno. Non che la fase offensiva della Pro Patria sia tanto migliore: nell’arco dell’ultimo girone sono stati 15 i gol dei tigrotti, a secco nell’ultima gara (sconfitta 2-0 a Verona) e senza attaccanti di ruolo a rete dal 25 novembre, ovvero dal gol di Pitou a Legnago.

PARLA TUROTTI: “UN 2023 SPORTIVAMENTE AMARO”

I numeri negativi non sfuggono al vigile occhio del ds Sandro Turotti, oggi in sala stampa per i consueti auguri di natale con gli addetti ai lavori, insieme a un gentile rinfresco offerto dalla società nel rinnovato bar dello stadio.

«Si chiude un 2023 sportivamente amaro ma sotto l’albero di Natale mi aspetto un bel regalo, che è quello che ci vorrebbe – commenta il ds biellese con il suo caratteristico approccio pragmatico -. Siamo all’ultima giornata del girone di andata e il risultato che facciamo è molto importante, perché è quello che saprà dire quanti punti saranno necessari al ritorno per la salvezza. Con 21 punti in classifica ne potrebbero bastare poi 23-24, mentre con 18 ne servono “tanti di più”».

GHIOLDI IL PRIMO COLPO DI UN “MERCATO CREATIVO”

«Mercato? Ci stiamo pensando – prosegue -. Purtroppo in questo inizio di campionato, soprattutto per quanto riguarda i giocatori “non under”, abbiamo avuto delle defezioni. Ma siamo anche in tanti, dovremo fare qualcosa di creativo per trovare una soluzione che possa darci una mano. Non cambiamo i nostri modo di pensare. Dal primo di gennaio Ghioldi farà di nuovo parte del gruppo. Questo è un marchio Pro Patria per il quale bisogna dire grazia al presidente: la dimostrazione che la società non abbandona mai i suoi ragazzi».

PRO PATRIA MULTATA: UN 2023 … ANCHE SALATO

Se quello sul campo è stato un 2023 amaro, salatissimo è stato invece il conto con la giustizia sportiva: con i 4mila euro inflitti questa settimana per i cori e gli ululati razzisti provenienti dal settore ospiti del Gavignin-Nocini di Verona, la società ha abbondantemente superato la decina di migliaia di euro corrisposta in multe procurate dal comportamento dei tifosi bianco-blu.

«Sono tutte risorse tolte alla società – commenta Turotti senza entrare nello specifico dell’episodio -. I 21mila euro tolti in questo ultimo anno e mezzo sono soldi che poteva essere investiti altrove per fare qualcosa di utile. Non è un atteggiamento corretto da parte di chi dice di voler bene alla Pro Patria. Dispiace perché molti ragazzi vengono a incoraggiarci, ci sostengono ovunque, anche quando la situazione è difficile. Ma per la società 21mila euro è davvero una cifra importante».

COLOMBO AL GIRO DI BOA: “BILANCIO NON POSITIVO”

Tempo di bilanci di fine anno anche per l’allenatore dei tigrotti, Riccardo Colombo, convito di conoscere il vaccino in grado di aiutare una squadra che, pur a fasi alterne, sembra ancora cagionevole.

«Bilancio? Sicuramente non positivo – ammette il mister senza nascondersi -. La classifica è quella che è, i numeri non mentono e ci hanno dimostrato che dobbiamo fare qualcosa in più. Ci sono stati degli errori e dagli errori si impara sempre. L’unica medicina che possiamo avere sono il campo e il lavoro. La base è solo questo: lavoro, lavoro, lavoro».

“NON BASTA IL 100%”

Poi l’analisi degli avversari: «La Pro Sesto arriva da quattro sconfitte, ma tutte di misura con un gol di scarto. Questo ci dice che quella di domani sarà una partita molto equilibrata e decisa dagli episodi. Loro sono molti bravi a ripartire, dovremo essere molto bravi a ripartire e a fare bene le corse all’indietro e l’equilibrio mentale che negli ultimi tempi sono riusciti a centrare. Abbiamo messo i ragazzi davanti ai numeri. Dobbiamo migliorare in tutti i reparti, finora abbiamo preso tanti, troppi gol. Il 100% non basta? dobbiamo metterci il 110».

PARKER SQUALIFICATO, NON RECUPERA NESSUNO

«Tolto Parker, squalificato, saremo gli stessi di Verona – conclude il mister -. Non mi piace piangere sugli assenti. Dobbiamo rimanere concentrati e determinati sulla partita, sono queste le cose che fanno la differenza».

LA CLASSIFICA