La Scuola Primaria Sant’Agostino di Casciago apre le proprie porte ai futuri alunni e ai genitori. Appuntamento lunedì 11 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 per scoprire insieme alle insegnanti la scuola, ospitata all’interno della splendida Villa Valerio in via Sant’Agostino 13.

I genitori che vorranno conoscere la Scuola Primaria Sant’Agostino potranno accedere liberamente da soli o con i loro figli negli orari previsti. Al mattino ci saranno lezioni “normali”, mentre al pomeriggio sono previste diverse attività: la classe prima andrà in palestra dove verrà illustrato il progetto “Scuola attiva Kids”; la seconda farà laboratorio di coding con “Bee bot”, canti in inglese e laboratorio artistico; la terza farà letture nella biblioteca della scuola; la quarta seguirà un laboratorio di scienze con la costruzione di un depuratore dell’acqua; la quinta farà laboratorio di geometria.

Un modo per mostrare tutti gli ambiti e le attività presenti nella scuola. I genitori che vorranno potranno chiedere di fare un tour dell’istituto insieme insieme alle due coordinatrici della scuola per presentare le altre attività, orari, spazi, progetti. Sarà anche presente un punto di intrattenimento per i bambini con la produzione di un piccolo manufatto.

Per informazioni e contatti

primariacasciago@iccomerio.edu.it

0332.226232

www.primariasantagostinocasciago.com

IG: agesagostino