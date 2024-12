La Proloco di Casciago accende il Natale: una serata di musica e celebrazione del merito scolastico

Un 8 dicembre speciale nella suggestiva cornice di Sant’Eusebio, dove si è svolto l’evento natalizio “Accendiamo il Natale”. Una serata speciale che ha unito tradizione, musica e celebrazione dell’eccellenza scolastica della comunità di Casciago con la regia della Proloco. L’evento ha visto una grande partecipazione e si è concluso con l’accensione delle luci natalizie e un caloroso scambio di auguri tra i presenti.

Il Concerto Natalizio

La serata è stata arricchita dall’esibizione dell’Ensemble di Ottoni del Liceo Musicale Statale “A. Manzoni”, guidato dai professori Matteo Villa, Giuseppe Visciglia e Alberto Bertoni. Ad accompagnare l’evento c’è stata anche l’Accademia Musicale e Teatrale Compagnia Armonica, con il soprano Mariachiara Cavinato e il maestro Fabio Sioli alle tastiere. Il repertorio musicale ha saputo creare un’atmosfera festosa e suggestiva, accogliendo calorosamente l’inizio delle festività natalizie.

Consegna delle Borse di Studio

Uno dei momenti più significativi della serata è stata la consegna delle borse di studio intitolate a Dante Parietti, storico membro della Proloco scomparso nel 2015, riservate agli studenti più meritevoli di Casciago. Durante la cerimonia sono stati premiati gli studenti che si sono distinti per impegno e risultati eccellenti.

In accordo con la famiglia di Dante sono state istituite 4 borse di studio (per un ammontare complessivo di 800€) per ricordarlo. La selezione si è giocata sul filo dei centesimi di voto, motivo per il quale sono stati menzionati anche i primi quattro esclusi dai premi, comunque meritevoli di citazione per l’impegno profuso.

Per la scuola secondaria di primo grado (medie) è stata premiata Susanna Ossola (3ª media, scuola media Villa Valerio di Casciago) con una media del 9.

Per le scuole superiori i tre studenti che hanno ricevuto il riconoscimento per i loro risultati straordinari sono stati Ilaria D’Ambros (3ª liceo scientifico sportivo) con una media di 8,8, Lorenzo Bianchi (1ª liceo scientifico, scienze applicate) con una media di 8,7 e Luca Rossi (2ª liceo scientifico) con una media di 8,6.

Gli altri studenti che si sono distinti per l’impegno e gli ottimi risultati e hanno ricevuto un piccolo riconoscimento di stima, come avvenuto negli ultimi due anni sono stati Samuele Mai (2ª Isis Keynes) con la media di 8,54, Marta Bianchi (3ª liceo scientifico) con media di 8,3, Sara Brunetti (2ª liceo scientifico) con media di 8,3 e Cecilia Verduci (2ª liceo scientifico sportivo) con media di 8,25.

Un Finale di Luci e Comunità

La serata si è conclusa con l’accensione delle luci natalizie a Sant’Eusebio e della natività, un momento simbolico che ha illuminato la comunità e portato gioia ai presenti. Lo scambio di auguri finale ha reso l’evento ancora più speciale, sottolineando l’importanza della condivisione e dello spirito di comunità.