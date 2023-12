L’amarezza di mister Cotta: “Gli errori e i regali si pagano a caro prezzo”

VARESE – CHISOLA 1-3 | LE VOCI DAGLI SPOGLIATOI

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): Se sbagli poi paghi. Se analizziamo le situazioni, il 3-1 abbiamo tentato di regalarglielo e alla fine gliel’abbiamo fatto fare. Una palla lunga 2 contro 1. Anche il primo gol era da attaccare prima del cross, con maggiore attenzione sono tutte situazioni che si possono evitare. Continuare a sbagliare fa male, anche perché l’avevamo ripresa e poi siamo andati sotto ancora. Alla fine abbiamo abbassato la testa e ci abbiamo provato, ci è mancato anche un pizzico di fortuna. C’è tanta amarezza.

COTTA 2: Nella ripresa ci abbiamo provato ma senza riuscire a colpire. Quando le gare sono così, per sbloccarle o per fare gol ci vuole o l’errore dell’avversario o un colpo. Banfi ci è andato vicino, ma oggi è andata così. Loro sono stati ermetici e quadrati, consapevoli che creando densità ci lasciavano meno spazio. Poi alla fine in campo aperto hanno avuto anche le occasioni per farci gol ancora. Dovremo ripartite analizzando gli errori un po’ troppo grossolani di oggi. Voglio fare un complimento al Chisola che ha dimostrato la voglia di fare risultato e ripartire, sapendo raccogliere il massimo. Settimana prossima a Voghera porteremo un po’ di arrabbiatura.

NICCOLO’ COTTARELLI (Difensore Varese): Abbiamo sbagliato l’atteggiamento iniziale, concedendo troppo. Siamo riusciti a riprenderla ma il terzo gol ci ha tagliato le gambe definitivamente. Oggi siamo andati in difficoltà sul gioco aereo. Cerchiamo di ripartire nel migliore dei modi e fare il nostro meglio a Voghera. Il gol lo dedico a mio . Sul terzo gol ho visto la palla lunga, ho visto che Baldaro era in vantaggio ma l’avversario ha avuto la meglio sul piano fisico e poi non siamo più riusciti a rimontare. Non dobbiamo concedere più occasioni del genere, la palla non può rimbalzare in quel modo.