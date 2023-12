Motoclub Bustese e “Progetti Fantasia” organizzano una mostra benefica al Museo del Tessile a Busto

Il 16 e il 17 dicembre a Busto Arsizio l’associazione Motoclub Bustese organizza una mostra benefica a favore di “Progetti fantasia”, associazione no-profit attiva dal 2022 che punta a far conoscere le potenzialità e caratteristiche dei ragazzi specialmente abili e la realtà delle loro super famiglie.

Sarà un’occasione per i più appassionati e non per prendere parte a diverse attività, tra cui esposizione di moto e macchine d’epoca, talk show e un breve giro turistico per i più piccoli.

Il programma sarà molto ricco. Si parte da sabato mattina dalle 9:30, orario di apertura della mostra e si proseguirà alle 14:30 con la visita degli “AmicinVespa” e alle 16:00 un ricordo a Lucio Castelli, storico meccanico di Giacomo Agostini in Moto GP. Alle 19:00, si farà un’apericena con gli sponsor.

Domenica la giornata sarà ancora più intensa. La mostra aprirà alle 9:00, e sono previsti viaggi nel tempo, una visita delle auto d’epoca GAMS, un giro turistico riservato ai più piccoli, la premiazione “Vota le moto”, con la presenza anche dell’europarlamentare Isabella Tovaglieri e tanto tanto altro. Saranno anche presenti anche gli ospiti dell’associazione “Progetti Fantasia”.