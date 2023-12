Natale insieme, con lo Spazio Zero, a Gorla Maggiore

«L’anno scorso vi abbiamo donato il nostro cuore, visto che tutto quello che vorremmo per Natale siete voi: quest’anno chissà se “lasceremo nevicare” o se “suoneremo campane”… Sicuramente sappiamo che il 24 dicembre noi di Spazio Zero e Babbo Natale con la sua slitta vi attenderemo in Piazza Martiri a Gorla Maggiore, dalle ore 14:30 fino alle 17:30, per passare un pomeriggio in compagnia, con musica, dolci e tanto divertimento».

«Conclusi i festeggiamenti Santa Claus ci ha chiesto una mano visto che non è pratico di questi posti e ha detto che ci capisce poco della viabilità del paese; abbiamo deciso quindi di accompagnarlo a casa vostra per la consegna dei regali perciò correte a casa, fate i bravi e aspettate che i vostri doni arrivino a casa vostra!».

«Siamo sempre felici che Babbo Natale scelga ogni anno di venire a trovarci perché ci permette di passare dei bellissimi momenti con tutte le care persone del nostro paese; magari riusciremo a sdebitarci con lui sorprendendolo con una megarenna col naso rosso o con un’albero di pan di zenzero caramellato lunghissimo… e se magari qualcuno di voi lettori vuole darci una mano noi siamo qui ad aspettarvi a braccia aperte».

«Per tutti gli amici durante il pomeriggio ci sarà la possibilità di scaldarsi con un buon vin brulè o della cioccolata calda accompagnati da una bella fetta di panettone; inoltre i più piccoli potranno fare la foto con Babbo Natale e salire sulla famosa “Ape Rossa”, il mezzo di trasporto alternativo dell’uomo in rosso».

Per informazioni: info@spazio-zero.org