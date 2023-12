Più di un anno d’attesa per un’ecografia della tiroide a Busto Arsizio: “Il privato non è più una scelta”

L’appuntamento per l’ecografia della tiroide? 28 gennaio…del 2025. È questa la prima data disponibile all’ospedale di Busto Arsizio che un utente ha potuto prenotare (senza specifica urgenza) nei giorni scorsi. Un problema, quello delle liste d’attesa, che si propone ormai per ogni prestazione e i tempi sono sempre più lunghi.

L’alternativa c’è. Basta pagare l’esame per intero e il posto per dicembre 2023, sempre all’ospedale di Busto, è assicurato: «Ci stanno traghettando verso una sanità completamente privata? Finchè si tratta di un’ecografia l’esborso per una prestazione a prezzo pieno è ancora ragionevole ma se si dovesse chiedere una tac o una risonanza i costi per un normale cittadino salirebbero alle stelle», riflette l’utente che ha contattato la redazione di Varesenews per raccontare quanto gli è accaduto.

Dall’Asst Valle Olona arriva la replica: «Vanno specificate due cose. I due canali sono differenti. Quello del servizio sanitario nazionale è, naturalmente, più intasato in quanto sempre più persone vi si rivolgono. Quello relativo alle prestazioni a pagamento in un altro e viene attivato solo su richiesta dell’utente. Il cup non fa mai la proposta di prenotare una prestazione in regime privato ed è tenuto a dare la disponibilità solo a livello di Asst di riferimento. Nel caso in cui l’utente non può aspettare un periodo così lungo deve utilizzare il portale regionale che mostra la disponibilità di quella prestazione in tutti gli ospedali lombardi».