Timidi fiocchi di neve sul Varesotto

Nel primo pomeriggio di lunedì 4 dicembre alcuni “timidi” fiocchi di neve hanno cominciato a scendere sull’alto Varesotto. Come prevsito dalle previsioni del Centro Geofisico Prealpino nella giornata di oggi il limite neve è fissato generalmente attorno a 200-400m ma a tratti alcuni fiocchi sono possibili fino in pianura.

Le prime segnalazioni sono arrivate dalla zona del Luinese, del Ceresio e nei dintorni del Campo dei Fiori. Un po’ di neve potrebbe cadere ancora nel pomeriggio ma nella notte, sempre secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, ci sarà progressivo esaurimento delle precipitazioni che si sposteranno via via verso est con limite neve in rialzo attorno a 600m. Dal pomeriggio di giovedì 5 dicembre apertura di schiarite a partire dal Piemonte che diverranno più ampie in serata e nella notte.