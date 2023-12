“Un Ricordo di Natale”. Un evento per essere ancora vicini, ricordare e amare

Fratelli Ferrario si è reso promotore di un incontro dedicato a chi, a Natale, sente l’assenza di una persona cara.

Una sedia vuota, un regalo in meno sotto l’albero, l’assenza di quella voce, di quel “rito”, di quella presenza che per anni è stata quasi scontata e che, per questo, si fa ancora più pesante.

Per chi vive un lutto le festività spesso non sono sinonimo di gioia ma di sentimenti diversi che spesso si cercano di nascondere, rischiando di fare ancora più male.

In una serata ricca di emozioni e condivisione, l’evento “Un Ricordo di Natale”, organizzato dalle Onoranze Funebri Fratelli Ferrario, si è rivelato un momento di grande importanza per chi sta attraversando il difficile percorso del lutto.

La serata, tenutasi il 12 dicembre, ha visto una partecipazione sentita, con molti partecipanti che hanno condiviso storie toccanti e ricordi significativi dei loro cari scomparsi.

L’atmosfera era permeata da un senso di intimità e sostegno reciproco. Seduti in cerchio, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di esprimere i propri sentimenti e ricordi, creando un legame unico e profondo tra persone unite dal medesimo dolore. La presenza di una celebrante laica ha permesso che il fluire dei ricordi e i vari momenti dell’incontro si trasformassero in un percorso di condivisione e ascolto attento.

Questa iniziativa ha messo in evidenza l’importanza del benessere psicologico per le persone in lutto che hanno bisogno di ascolto, sostegno e supporto anche per un lungo periodo e che spesso si sentono invece sole nel proprio dolore, costrette a mascherarlo “per il bene di tutti”. La condivisione delle esperienze personali ha invece dimostrato, come evidenziato da diversi studi e fonti, di essere un valido supporto nel processo di elaborazione del lutto, aiutando le persone a trovare un senso di pace e serenità.

Ed è proprio questa l’aspirazione della serata “Un ricordo di Natale”, riportare pace nei cuori e un nuovo modo di vivere il ricordo.

Fratelli Ferrario si è distinta per la sua capacità di andare oltre il ruolo tradizionale di un’agenzia funebre. Con eventi come “Un Ricordo di Natale” e servizi dedicati come “ElaboriAmo” – un gruppo esperienziale per l’elaborazione del lutto – dimostrano un impegno profondo nel fornire sostegno non solo pratico ma anche emotivo alle famiglie in un momento così delicato.

Con un approccio personalizzato e attento alle necessità di ogni famiglia, la professionalità, l’esperienza e la sensibilità genuina nello stare accanto alle famiglie in un momento di bisogno Fratelli Ferrario ha fatto proprio l’obiettivo di alleviare le famiglie dalle incombenze e preoccupazioni legate alla perdita di una persona cara.

L’evento “Un Ricordo di Natale” non è stato solo un momento di ricordo, ma anche un’opportunità per andare avanti, sentendosi sostenuti e compresi. Onoranze Funebri Fratelli Ferrario continua a dimostrare che, attraverso la cura, il sostegno e la condivisione, è possibile trasformare il lutto in un percorso di guarigione e serenità.