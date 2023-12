Una serata per ricordare il compleanno di Laura Prati

L’Associazione Culturale Laura Prati invita tutti i soci e gli amici a un evento speciale in occasione del compleanno di Laura.

Sabato 9 dicembre l’appuntamento è al Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo, in via Vittorio Veneto 1, per una serata di musica e convivialità.

La serata inizierà con una cena alle 19.30, per la quale è necessaria la prenotazione (Al numero 349 4506893). A seguire, alle 21.30, il concerto del gruppo vocale Disincanto, diretto dal maestro Massimo Beretta.