Varese dice addio a Ettore Pagani, giornalista e avvocato

Varese dice addio a Ettore Pagani, giornalista ed ex Presidente dell’Ordine degli avvocati. Figura di spicco per il giornalismo e la città è morto all’età di 95 anni nel pomeriggio di giovedì 26 dicembre. È stato corrispondente della Gazzetta dello Sport e ha lavorato per anni con Prealpina.

Pagani era un esperto di sport a tutto tondo. Il suo grande amore per il Varese Calcio non escludeva altre grandi passioni tra cui l’ippica, in particolare le corse di galoppo, che lui chiamava “Meravigliosa malattia“. Ettore Pagani era un profondo conoscitore del mondo ippico, sempre presente alla stagione estiva dell’ippodromo delle Bettole con le sue cronache puntuali e interessanti per il taglio storico.

Lascia i figli Mauro, Roberta e Laura. Pagani, insieme a Gaspare Morgione, fu premiato anche dall’Ordine dei giornalisti per i 50 anni di attività.