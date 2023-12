Vigilia e giorno di Natale all’Eremo di santa Caterina del Sasso: aperto per feste il monastero sul lago

Un luogo sempre aperto, ogni giorno dell’anno, capace di accogliere sia i fedeli che i turisti anche il giorno di Natale: è l’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno, monastero dal XIII al XVIII secolo e sede monumentale aperta al pubblico dalla seconda metà del 1900.

L’Eremo sarà aperto al pubblico per l’intera giornata del 24 e 25 dicembre delle 9.30 alle 19.30. Per la liturgia la notte del 24 è previsto l’inizio del rosario alle 22 e la S. Messa alle 22.30, animata dalla corale Aldo Roscio di Gallarate. Nella giornata del 25 dicembre la messa è invece come di consueto alle 18.

L’Eremo di Santa Caterina del Sasso è il sito monumentale più visitato del varesotto, dal 1970 proprietà della Provincia di Varese. E’ l’unico sito aperto ogni giorno anche nella stagione invernale sul lago Maggiore.

Abbarbicato su uno strapiombo di parete rocciosa a picco sul lago, L’Eremo è senza dubbio uno tra gli scenari più suggestivi del Lago Maggiore. «Nel mese di dicembre sono già quasi 5000 le persone che hanno scelto di visitare questo luogo di pace, storia, contemplazione. Il numero è in crescita rispetto allo stesso periodo del 2022, e certamente il picco di visitatori si avrà nei giorni dopo il Natale» spiega Archeologistics, la società che da qualche mese ha in carico la gestione dell’Eremo.

Gli spazi residenziali e la vita religiosa dell’Eremo sono curati dalla Fraternità Francescana di Betania: «Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo: noi ci auguriamo di poter donare a chi incontreremo all’Eremo in questi giorni quella luce che noi per primi riceveremo la notte di Natale» è il messaggio di auguri per tutti coloro che incontreranno in questi giorni tra gli spazi e la chiesa dell’Eremo.

«Sono molto soddisfatto dell’attività che stanno svolgendo all’eremo – commenta il presidente della Provincia Marco Magrini – La comunità di Betania sta facendo un lavoro egregio dal punto di vista spirituale. E anche le iniziative che stanno portando avanti loro ed Archeologistics vanno nella direzione di ciò che desidera la provincia per questo luogo. Anche la mostra è una bellissima idea che intendo portare avanti in futuro: penso infatti che un museo dell’arte sacra, in quel luogo sarebbe davvero opportuno. Auguro a loro veramente un grande risultato per il loro impegno e ai varesini e ai turisti dico: andate a fare una visita all’eeremo durante queste vacanze perchè è un posto che merita e riconcilia alla cristianità, cosa più che mai necessaria in questi momenti».

Per tutti coloro che a Natale cercano anche un luogo di pace da vistare, l’Eremo è certamente la meta ideale: si cammina lungo scalinata panoramica che conduce all’ingresso del convento meridionale con il suo magnifico portico colonnato, edificato nel 1624 come ricorda la targa apposta in quell’anno dal priore Cesare Martignoni; si contempla il paesaggio e gli affreschi, ci si può soffermare in preghiera nella chiesa dedicata a S. Nicola.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL PERIODO NATALIZIO ALL’EREMO

Una foto dell’Eremo del 23 dicembre 2023, in una giornata quasi primaverile

L’Eremo di santa Caterina è quindi aperto per le feste, e sono previsti anche alcuni eventi: dopo Natale e sino al 7 gennaio è visitabile la mostra “Doni per la fede – preziosi arredi liturgici all’Eremo” una testimonianza della storia di devozione tra il XVIII e XIX secolo; l’ingresso è compreso nel biglietto di accesso all’Eremo, con i medesimi orari di apertura.

Inoltre, il 31 dicembre alle 19 è prevista una visita guidata per concludere insieme l’anno con un Capodanno semplice. A seguire il Ristoro dell’Eremo propone una cena famigliare, con brindisi finale alle 22.30 per “un Capodanno semplice”. Maggiori info qui.

Infine, il 3 gennaio alle 17, è previsto l’incontro con fra’ Roberto Fusco dal titolo: “Il significato delle reliquie nel percorso di fede”. Fra Roberto della Fraternità Francescana di Betania che risiede all’Eremo, commenta e approfondisce il tema dalle reliquie a partire da quelle esposte nella mostra “Doni per la fede – preziosi arredi liturgici all’Eremo”. Prenotazioni a info@eremosantacaterina.it