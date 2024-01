A Gurone comicità e melodie con le farse di Peppino ed Eduardo de Filippo

La compagnia teatrale Attori Riuniti salirà sul palco dell’oratorio di Gurone di Malnate per una serata all’insegna del teatro, della comicità e delle melodie.

«Emozionatevi con le farse storiche di Peppino ed Eduardo de Filippo, “Miseria Bella” e “Pericolosamente”, arricchite da suggestivi intramezzi musicali. L’ingresso è gratuito, regalandovi un’opportunità unica di vivere l’arte e la musica in un connubio spettacolare. Unitevi a noi per una serata di divertimento, cultura e note avvolgenti. Non mancate!».

L’appuntamento è per sabato 13 gennaio alle ore 21.