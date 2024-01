Comune e Cai Luino puliscono dalla vegetazione la palestra di roccia il “Cinzanino” di Maccagno

Ma cosa stava accadendo? Sul campo c’erano gli amici del Cai Luino , guidati direttamente dal vicepresidente Paolo Gobbato: un gruppo di esperti arrampicatori è stato impiegato per l’intera giornata per ripulire le vie di risalita più frequentate dagli appassionati, che affollano la parete rocciosa ogni giorno dell’anno, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

«E allora, che dire? Che questo modo di lavorare insieme, pubblico e privato, possa continuare ancora a lungo – fanno sapere dal gruppo Impegno Civico Maccagno -. Manutenere i luoghi maggiormente frequentati è un impegno che non dovrebbe mai venire meno, soprattutto quando, come in questo caso, si parla di una struttura sportiva che ci invidiano in tanti. Un “Grazie!” al Cai Luino da tutti noi».