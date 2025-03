L’amministrazione comunale di Luino incontra le frazioni

Dal 21 marzo al 5 aprile, l’Amministrazione Comunale di Luino organizza una serie di assemblee pubbliche destinate ai cittadini, per discutere tematiche specifiche come i nuovi comitati di quartiere (per visualizzare il regolamento clicca qui) e il Palio Remiero Città di Luino – Edizione 2025.

Gli incontri si terranno nelle seguenti date e luoghi:

– Voldomino: Venerdì 21 marzo, ore 20:45, Salone Oratorio

– Menotti: Sabato 22 marzo, ore 10:15, Aula Magna Liceo Sereni

– Luino: Giovedì 27 marzo, ore 18:00, Palazzo Verbania

– Motte: Venerdì 28 marzo, ore 20:45, Scuola dell’Infanzia

– Creva: Giovedì 3 aprile, ore 18:00, Salone Oratorio

– Colmegna: Sabato 5 aprile, ore 10:15, Salone Oratorio

Ivan Martinelli, assessore alla partecipazione del Comune di Luino: “Sarà un’ulteriore occasione di civica partecipazione della cittadinanza. I comitati di quartiere sono un’opportunità straordinaria per avere un filo diretto con il Comune, per proporre idee, migliorie e suggerimenti a beneficio della collettività e nello specifico della frazione rappresentata. L’amministrazione incontrerà, tra venerdì 21 marzo e sabato 5 aprile, i residenti di ogni singola frazione per illustrare questo nuovo e utilissimo strumento di partecipazione civica che il nostro Comune ha adottato nell’ultimo Consiglio Comunale di febbraio. Invito fin d’ora a proporre la propria candidatura, non appena sarà emesso il bando, per le elezioni che saranno indette verso la fine di maggio”.