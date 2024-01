Dialoghi di Design incontra al MaGa Francesco Meda

Giovedì 18 gennaio, dalle 19 alle 20.30, la Sala Missoni del Museo MAGA di Gallarate ospiterà il primo appuntamento del 2024 della rassegna Dialoghi di Design. Nell’evento, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Varese in collaborazione con la Fondazione Pio Manzù e il Museo MAGA di Gallarate, protagonista sarà Francesco Meda, noto designer che ha saputo emergere nel panorama internazionale grazie alla sua capacità di spaziare dall’autoproduzione all’Art Direction, con forti contenuti artistici.

CHI È FRANCESCO MEDA

Nato a Milano nel 1984, Francesco Meda si è laureato in Disegno Industriale presso l’Istituto Europeo di Design di Milano nel 2006. Ha maturato esperienze significative a Londra, lavorando prima nello studio di Sebastian Bergne e successivamente in quello di Ross Lovegrove.

Al suo ritorno a Milano nel 2008, ha iniziato a collaborare con il padre, Alberto Meda, su progetti per clienti prestigiosi come Kartell e Caimi Brevetti. Parallelamente, ha portato avanti progetti personali di arte e design con altre aziende e gallerie, tra cui Nilufar Gallery, Schoeni Art Gallery di Hong Kong, Colos, Luce di Carrara, Rossana Orlandi Gallery, Kartell, Tod’s, Ferragamo, Molteni&C, Etal, Zucchetti, MDF Italia, Alias.

La sua collezione “Orme Cinesi”, ampiamente pubblicata, è stata esposta a Hong Kong presso il negozio Lane Crawford ed è stata presentata dalla Schoeni Art Gallery durante la fiera Hong Kong ART 2012/2013. Nel 2013, ha co-progettato “Flap”, un pannello acustico prodotto da Caimi Brevetti che ha poi vinto il prestigioso premio “Compasso d’Oro”.

Francesco Meda ha poi iniziato una produzione propria con oggetti come lampade a LED, tavoli in marmo, panche e gioielli stampati in 3D. Nel 2020, insieme a David Lopez Quincoces, è stato nominato direttore creativo del marchio Acerbis.

Francesco Meda ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera, tra cui il German Design Award nel 2015 con Flap – Caimi Brevetti, il Compasso d’Oro 2016 sempre con Flap – Caimi Brevetti, sempre nel 2016 Best of NeoCon Silver Award – Chicago USA – Sipario – Caimi Brevetti e nel 2019 il Wallpaper Design Award – best product with Woody for MOLTENI & C.

L’INCONTRO

Dopo i saluti istituzionali di Emma Zanella, direttore del museo MaGa di Gallarate, di Elena Brusa Pasquè presidente dell’Ordine degli architetti di Varese e di Giacomo Manzoni, presidente della fondazione Pio Manzù, Francesco Meda dialogherà con Giorgio Caporaso, coordinatore della commissione design dell’ordine, che sarà moderatore della serata.

L’incontro si terrà in presenza, ma anche via webinar: per partecipare al webinar gratuito, è possibile iscriversi sul nuovo portale di formazione del CNA a questo LINK