Farfalle contro Zanzare: la Uyba vuole sorprendere Novara nel “derby del Ticino”

Domenica 21 gennaio il popolo biancorosso che ama la pallavolo si trasferirà – fisicamente o con il cuore – a Novara dove la UYBA Volley Busto Arsizio sarà impegnata sul campo del Pala Igor nel Derby del Ticino contro le padrone di casa della Igor Gorgonzola. Una formazione di alto profilo guidata in campo dall’albizzatese Caterina Bosetti e in panchina da coach Lorenzo Bernardi (inizio partita ore 17).

Lualdi e compagne affronteranno la sfida consapevoli del divario tecnico che le separa dalle piemontesi, attualmente quarte in classifica e alla ricerca di tre punti importanti per stare in scia alle prime tre. Le bustocche però, dal canto loro, sono gasate da una serie di buone prestazioni contro formazioni di vertice e sicuramente proveranno a mettere i bastoni tra le ruote delle avversarie per regalare ai loro tifosi una bella partita. E, perché no, provare a sorprendere la Igor sovvertendo il pronostico.

Nessun problema di formazione per coach Cichello che dovrebbe schierare il sestetto composto da Boldini in diagonale con Carletti; Lualdi e Sartori al centro, Piva e Bracchi in attacco e Zannoni libero.

Dall’altra parte della rete è ancora incerta la presenza di Anne Buijs, alle prese con un infortunio alla caviglia (ed ex di turno per aver giocato a Busto nel 2013-14). Per le igorine dovrebbero quindi scendere in campo la regista Bosio in diagonale con Akimova, Danesi e Bonifacio al centro, Bosetti e Szakmary in attacco, Fersino libero.

Lollo Bernardi sulla panchina Igor

A presentare la partita in casa Uyba è il martello biancorosso Martina Bracchi (foto in alto di G. Alemani) che sottolinea quanto sia stimolante affrontare un’avversaria di questo rango: «Cercheremo di mettercela tutta per dare il meglio di noi e giocare il più possibile la palla: questa partita è una grandissima occasione e ci potremo confrontare con tante giocatrici esperte. Le avversarie di Novara che temo di più sono entrambe le centrali, di grande esperienza, l’opposto Akimova e Bosetti».

Bracchi d’altro canto è uno dei fari della Uyba di Cichello: «In generale Novara è una delle migliori squadre del campionato. Noi stiamo migliorando a muro e in difesa riusciamo a rigiocare molti palloni: cercheremo di farlo anche domenica e nelle prossime gare. Grazie ai tifosi che ci seguiranno in tanti anche al Pala Igor, sono per noi di vitale importanza».

DIRETTAVN – Aggiornamenti in tempo reale sul risultato della partita saranno disponibili su VareseNews all’interno del liveblog #direttavn dedicato principalmente al basket. Lo trovate QUI.

Igor Gorgonzola Novara – UYBA Volley Busto Arsizio

Novara: 1 Szakmary, 3 Guidi, 4 Bosio, 5 Bartolucci, 6 De Nardi (L2), 7 Buijs, 8 Fersino (L), 9 Bosetti, 10 Chirichella, 11 Danesi, 13 Bonifacio, 14 Durul, 21 Akimova, 24 Kapralova. All. Bernardi.

Busto Arsizio: 2 Bracchi, 3 Fini, 4 Piva, 5 Fields, 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Carletti, 12 Frosini, 13 Giuliani, 14 Zannoni (L), 15 Sobolska, 16 Valkova, 18 Rojas, 19 Boldini. All. Cichello.

Il programma (4a di ritorno)

Aeroitalia Smi Roma – Prosecco Doc Imoco Conegliano; Trasportipesanti Casalmaggiore – Savino Del Bene Scandicci; Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Allianz Vero Volley Milano; Honda Olivero S.Bernardo Cuneo – Volley Bergamo 1991; Igor Gorgonzola Novara – Uyba Volley Busto Arsizio; Wash4green Pinerolo – Megabox Ond. Savio Vallefoglia; Il Bisonte Firenze – Itas Trentino.

Classifica: Conegliano 46 (16 – 0); Milano 43 (15 – 1); Scandicci 38 (13 – 3); Novara 36 (12 – 3); Chieri 29 (9 – 7); Vallefoglia 24 (8 – 8); Firenze 21 (8 – 8); Pinerolo 21 (7 – 9); Roma 18 (6 – 10); BUSTO ARSIZIO 17 (5 – 11); Cuneo 13 (5 – 11); Bergamo 12 (3 – 13); Casalmaggiore 11 (3 – 12); Trentino 4 (1 – 15).