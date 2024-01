Il tempo cambia: arriva la perturbazione con neve a quote medio-basse

Dopo le splendide giornate di sole e azzurro, il tempo cambierà drasticamente tra domani e sabato. Un sistema perturbato, causato da una circolazione depressionaria tra le Baleari, la Corsica e la Sardegna, transiterà al nordovest portando pioggia e neve fino a quote medio-basse.

Ecco le previsioni del Centro Geofisico Prealpino per le prossime due giornate: venerdì 5 Gennaio 2024 il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto. Dalla mattinata si avranno piogge deboli e sparse, che diventeranno più intense nel pomeriggio. La neve cadrà fino a circa 1000 metri di quota, ma localmente potrà scendere anche più in basso. Le temperature massime saranno in calo rispetto a oggi.

Sabato 6 Gennaio 2024: il tempo rimarrà molto nuvoloso o coperto. Le piogge saranno deboli e sparse, con nevischio sopra i 1000 metri di quota. Le temperature massime continueranno a diminuire.