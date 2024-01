Incidente in viale Borri a Varese, ferito motociclista

Incidente stradale in viale Borri a Varese, poco dopo le 17.30 di giovedì 4 gennaio.

Lo scontro è avvenuto all’incrocio con via Cesare Correnti, nel tratto verso Bizzozero.

Sul posto la Polizia Locale e un’ambulanza del sistema Areu-118: il motociclista, un 35enne, è stato portato in ospedale in “codice giallo”, vale a dire ferito ma non in immediato pericolo di vita.

Disagi al traffico per le operazioni di soccorso e i rilievi da parte della Polizia Locale.