Varese Corsi: 50 corsi di cucina e beverage
I corsi in partenza tra settembre e dicembre spaziano dalla cucina vegana e vegetariana ai grandi classici come risotti, arrosti e pasta fresca, passando per corsi a tema vino, pasticceria, sushi e ramen
Varese Corsi apre la stagione autunno 2026 con un ricco calendario dedicato alla cucina e al beverage: quasi 50 corsi in partenza tra settembre e dicembre che spaziano dalla cucina vegana e vegetariana ai grandi classici come risotti, arrosti e pasta fresca, passando per corsi a tema vino, pasticceria, sushi e ramen, fino ai menù delle feste con antipasti, secondi e pranzi di Natale. Non mancano le proposte per i più piccoli con i laboratori PizzaKids e “In cucina con mamma e papà”.
Le lezioni si svolgono in diverse sedi del territorio – da Love in the Kitchen di Marco Dossi all’Istituto De Filippi, dall’Hub di Calcinate del Pesce agli Orti di Bregazzana – con orari pensati per tutte le esigenze, dal mattino alla sera.
Ecco tutti i corsi in partenza:
- Cucina Vegana 2.0 – Love in the Kitchen di Marco Dossi
- CUC26.127 – 1 lezione, il 21/09/2026 (Lunedì, 10:00-12:00)
- CUC26.128 – 1 lezione, il 11/10/2026 (Domenica, 10:00-12:00)
- CUC26.129 – 1 lezione, il 24/11/2026 (Martedì, 19:00-21:00)
- Ramen – Istituto De Filippi
- CUC26.161 – 1 lezione, il 21/09/2026 (Lunedì, 18:00-20:30)
- Cucina Vegetariana Gourmet – Love in the Kitchen di Marco Dossi
- CUC26.131 – 1 lezione, il 22/09/2026 (Martedì, 19:00-21:00)
- CUC26.132 – 1 lezione, il 22/11/2026 (Domenica, 10:00-12:00)
- CUC26.133 – 1 lezione, il 23/11/2026 (Lunedì, 10:00-12:00)
- Risotti Perfetti (Base) – Love in the Kitchen di Marco Dossi
- CUC26.152 – 1 lezione, il 28/09/2026 (Lunedì, 10:00-12:00)
- CUC26.153 – 1 lezione, il 04/10/2026 (Domenica, 10:00-12:00)
- CUC26.154 – 1 lezione, il 20/10/2026 (Martedì, 19:00-21:00)
- CUC26.155 – 1 lezione, il 26/10/2026 (Lunedì, 10:00-12:00)
- Pasticceria Base – Istituto De Filippi
- CUC26.162 – 3 lezioni, dal 28/09/2026 (Lunedì, 18:00-20:30, 1 lezione a settimana)
- Cucina Veloce: Un Pranzo in 10 Minuti – Love in the Kitchen di Marco Dossi
- CUC26.134 – 1 lezione, il 29/09/2026 (Martedì, 19:00-21:00)
- CUC26.135 – 1 lezione, il 05/10/2026 (Lunedì, 10:00-12:00)
- CUC26.136 – 1 lezione, il 01/12/2026 (Martedì, 19:00-21:00)
- Sommelier 1° Livello: Alla Scoperta del Vino (+18 anni) – Aule e Salone Motta
- CUC26.158 – 7 lezioni, dal 01/10/2026 (Giovedì, 20:00-22:00, 1 lezione a settimana)
- Orizzonti Di-Vini: L’Italia in un Sorso (+18 anni) – Hub di Calcinate del Pesce
- CUC26.143 – 6 lezioni, dal 01/10/2026 (Giovedì, 20:30-22:30, 1 lezione a settimana)
- CUC26.144 – 6 lezioni, dal 12/11/2026 (Giovedì, 20:30-22:30, 1 lezione a settimana)
- Avvicinamento al Vino (+18 anni) – Bulbo, Via Maroni 1, 21100 Varese (VA)
- CUC26.166 – 3 lezioni, dal 05/10/2026 (Lunedì, 20:00-22:30, 1 lezione a settimana)
- Arrosti e Brasati – Love in the Kitchen di Marco Dossi
- CUC26.89 – 1 lezione, il 12/10/2026 (Lunedì, 10:00-12:00)
- CUC26.90 – 1 lezione, il 03/11/2026 (Martedì, 19:00-21:00)
- Zucca: Sapore d’Autunno – Love in the Kitchen di Marco Dossi
- CUC26.159 – 1 lezione, il 13/10/2026 (Martedì, 19:00-21:00)
- PizzaKids: Pizzaioli per un Giorno (6-13 anni) – La Piedigrotta Varese
- CUC26.146 – 1 lezione, il 17/10/2026 (Sabato, 10:15-11:45)
- Dolci al Cucchiaio – Love in the Kitchen di Marco Dossi
- CUC26.137 – 1 lezione, il 19/10/2026 (Lunedì, 10:00-12:00)
- CUC26.138 – 1 lezione, il 10/11/2026 (Martedì, 19:00-21:00)
- Pizza e Focaccia Gluten Free – Istituto De Filippi
- CUC26.163 – 1 lezione, il 19/10/2026 (Lunedì, 18:00-20:30)
- Cocktail: Un Viaggio fino alla Luna (+18 anni) – Pasticceria Pirola Varese
- CUC26.124 – 4 lezioni, dal 20/10/2026 (Martedì, 21:00-22:30, 1 lezione a settimana)
- In Cucina con Mamma e Papà: Riso Giallo e Arancini (miniclass) (5-12 anni) – Orti di Bregazzana
- CUC26.139 – 1 lezione, il 24/10/2026 (Sabato, 10:00-12:30)
- Paella – Istituto De Filippi
- CUC26.164 – 1 lezione, il 26/10/2026 (Lunedì, 18:00-20:30)
- Apericorso: Fingerfood – Love in the Kitchen di Marco Dossi
- CUC26.4 – 1 lezione, il 27/10/2026 (Martedì, 19:00-22:30)
- Legumi e Cereali – Love in the Kitchen di Marco Dossi
- CUC26.142 – 1 lezione, il 02/11/2026 (Lunedì, 10:00-12:00)
- Pasta Fresca – Istituto De Filippi
- CUC26.165 – 2 lezioni, dal 02/11/2026 (Lunedì, 18:00-20:30, 1 lezione a settimana)
- Risotti Perfetti (Avanzato) – Love in the Kitchen di Marco Dossi
- CUC26.150 – 1 lezione, il 08/11/2026 (Domenica, 10:00-12:00)
- CUC26.151 – 1 lezione, il 17/11/2026 (Martedì, 19:00-21:00)
- Cottura a Bassa Temperatura – Love in the Kitchen di Marco Dossi
- CUC26.126 – 1 lezione, il 09/11/2026 (Lunedì, 10:00-12:00)
- Composte di Frutta: Marmellata di Arance – Orti di Bregazzana
- CUC26.125 – 1 lezione, il 14/11/2026 (Sabato, 14:30-17:30)
- Brodi e Fondi – Love in the Kitchen di Marco Dossi
- CUC26.123 – 1 lezione, il 16/11/2026 (Lunedì, 10:00-12:00)
- In Cucina con Mamma e Papà: Dolci Casalinghi (miniclass) (5-12 anni) – Orti di Bregazzana
- CUC26.140 – 1 lezione, il 21/11/2026 (Sabato, 10:00-12:30)
- Antipasti di Natale – Love in the Kitchen di Marco Dossi
- CUC26.3 – 1 lezione, il 26/11/2026 (Giovedì, 19:00-21:00)
- CUC26.1 – 1 lezione, il 29/11/2026 (Domenica, 10:00-12:00)
- CUC26.2 – 1 lezione, il 07/12/2026 (Lunedì, 10:00-12:00)
- Secondi di Natale – Love in the Kitchen di Marco Dossi
- CUC26.156 – 1 lezione, il 30/11/2026 (Lunedì, 10:00-12:00)
- CUC26.157 – 1 lezione, il 13/12/2026 (Domenica, 10:00-12:00)
- Pranzo di Natale 2.0 – Love in the Kitchen di Marco Dossi
- CUC26.148 – 1 lezione, il 06/12/2026 (Domenica, 10:00-12:00)
- CUC26.149 – 1 lezione, il 14/12/2026 (Lunedì, 10:00-12:00)
- In Cucina con Mamma e Papà: Torrone di Natale (miniclass) (5-12 anni) – Orti di Bregazzana
- CUC26.141 – 1 lezione, il 12/12/2026 (Sabato, 10:00-12:30)
- PizzaKids: Aspettando il Natale con le Mani in Pasta! (6-13 anni) – La Piedigrotta Varese
- CUC26.145 – 1 lezione, il 13/12/2026 (Domenica, 10:15-11:45)
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