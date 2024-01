La polizia locale di Vergiate nella rete dei trasporti di organi per il trapianto

La Polizia locale di Vergiate a disposizione per la consegna urgente di organi da trapiantare. Quello di Vergiate è il primo comando del territorio varesino a sottoscrivere un accordo con Areu, l’Agenzia regionale dell’Emergenza e Urgenza, per il servizio di trasporto collegato ai trapianti in Lombardia.

L’equipaggio a disposizione, composto da due agenti e di un veicolo appositamente allestito, ha raggiunto l’ospedale di Varese per prelevare un rene che è poi stato trasportato al presidio di Brescia, dove un ricevente attendeva per il trapianto.

La squadra della locale di Vergiate sarà in futuro a disposizione per offrire, a chiamata, il proprio contributo nelle gestione delle urgenze del Nord Italia per il servizio di trasporto di organi dal donatore al ricevente.

«Per avere permesso la realizzazione di questo nuovo progetto, del quale noi operatori di Polizia Locale siamo orgogliosi di esserne anche solo “piccoli protagonisti”, intendiamo qui rivolgere un sentito ringraziamento alla nostra Amministrazione Comunale» il commento del comando vergiatese.