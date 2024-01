Lo sport in festa per l’inaugurazione della Terra dei Due Laghi

I sette Comuni che abbracciano i Laghi di Comabbio e di Monate hanno inaugurato l’anno della Comunità europea dello sport. La celebrazione si è svolta alla palestra della Scuola secondaria di Varano Borghi sabato 13 gennaio. Una grande festa che ha visto al centro proprio le tante società sportive del territorio e i loro atleti, che hanno dato spettacolo con le dimostrazioni dei loro sport.

All’evento hanno partecipato gli amministratori dei sette comuni che compongono la Terra dei Due Laghi, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, il viceprefetto Gerardo Corvatta, i consiglieri regionali Emanuele Monti e Giuseppe Licata, il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini, il direttore generale di Ats Insubria Salvatore Gioia, il rappresentante del Coni Ennio Marchesin e Simone Pintori, delegato di Aces Europe. Hanno espresso il loro sostegno all’iniziativa anche il senatore Alessandro Alfieri e i deputati Maria Chiara Gadda e Stefano Candiani.

Il progetto che ha portato i Comuni di Cadrezzate con Osmate, Comabbio, Mercallo, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi e Vergiate ad aggiudicarsi il riconoscimento di Comunità europea dello sport 2024 è stato frutto di un percorso di collaborazione tra le diverse amministrazioni durato due anni e mezzo. «Mi auguro – ha affermato il sindaco di Varano Borghi Maurizio Volpi – che i nostri Comuni potranno continuare a lavorare insieme in modo così positivo anche in futuro».

«Abbiamo fatto una scommessa e l’abbiamo vinta – ha poi aggiunto Daniele Parrino, sindaco di Vergiate (ente capofila dell’iniziativa) -. Questo progetto sarà un punto di partenza su cui costruire la collaborazione tra i nostri Comuni. Si tratta di un’ottima occasione per promuovere lo sport, così importante soprattutto per i giovani, ma anche per favorire il turismo».