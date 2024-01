Pareggio in Veneto per la Varesina: 1-1 in casa della Clivense

Il 2024 della Varesina si apre con un pareggio sull’ostico campo della Clivense. Un pomeriggio complicato per i ragazzi di mister Marco Spilli che riescono a riacciuffare i veneti grazie a capitan Gasparri. Le fenici mantengono il terzo posto in classifica, ma scivolano a -3 dal Caldiero Terme, che grazie al 2-0 rifilato alla Caratese aggancia in vetta l’Arconatese, sconfitta sul campo del Club Milano (2-0).

Calcio d’inizio

La Clivense, in completo biancoblu, schiera un 4-3-3 con Pavoni in porta. La linea difensiva è composta da Nalesso, Momodu, Tobanelli e Kocic. In cabina di regia Danieli, affiancato da Zuddas e Cisse. Nel tridente avanzato ci sono Colferai a destra, Errichiello a sinistra e il nuovo arrivato Brighenti al centro.

La Varesina, in completo nero, risponde con il classico 4-2-3-1. In porta Basti, davanti a lui Coghetto e Pertosa con Ciuffo a destra e Perin a sinistra. Al centro Gatti e Grieco. Sulla trequarti ci sono Vitale, Orellana Cruz e Gasparri a sostegno dell’unica punta Manicone.

Primo tempo

La prima occasione del match è per la Clivense con Brighenti che prova una girata, ma Basti è bravo a respingere la conclusione. Successivamente ci prova Danieli su una punizione battuta da posizione leggermente defilata sulla fascia sinistra, il tiro indirizzato sotto la traversa viene smanacciato in corner da Basti. La Varesina si fa vedere in avanti con un tentativo di Orellana Cruz che termina fuori poco distante dal palo. Tornano a farsi vedere in avanti i padroni di casa con una conclusione potente di Colferai terminata alta sopra la traversa. Qualche istante più tardi, potenziale occasione per le fenici con Manicone che spizza per Vitale che per poco non anticipa il portiere biancoblu. Al 38’ Colferai lascia partire un traversone a mezza altezza, Brighenti la lascia sfilare per l’accorrente Cisse, che da buona posizione non sbaglia e porta avanti i suoi. Prova a reagire la Varesina con una conclusione di Gasparri dal limite dell’area che termina alta di poco. Al 45’, senza recupero, si chiude la prima frazione di gara con il punteggio di 1-0 per la Clivense.

Secondo tempo

La ripresa si apre con la Clivense in attacco. Errichiello ha subito una ghiotta occasione per raddoppiare, il quale viene anticipato da Basti in uscita, ma Pertosa gli restituisce maldestramente il pallone e il numero 77 non riesce ad insaccare a porta praticamente vuota, trovando la deviazione di Pertosa che rimedia all’errore precedente, mandando la sfera in angolo. Prova a farsi vedere la formazione di Spilli con Oboe che fa una sponda per Orellana che conclude in porta, ma il suo tiro viene bloccato da Pavoni. Al 26’ arriva il pareggio della Varesina. Orellana con un bel passaggio innesca Gasparri che in diagonale, con il destro, firma l’1-1. Dopo il pareggio ospite, le due squadre provano entrambe a cercare il gol vittoria, ma sostanzialmente non vengono creati pericoli. Nel finale vengono espulsi l’allenatore Allegretti e il preparatore dei portieri dei veneti, per eccessive proteste per un presunto fallo di Grieco già ammonito. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro Ravara decreta la fine della partita. Clivense-Varesina 1-1.