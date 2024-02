Negli ultimi 5 anni è scomparso il 20% delle edicole del Varesotto

La provincia di Varese è l’ottava provincia in Italia per percentuale di edicole che hanno chiuso i battenti negli ultimi cinque anni. Tra il 2019 e la fine del 2023, infatti, sono scomparse poco più del 20% delle rivendite di giornali sul territorio provinciale.

Per anni, malgrado i sacrifici che richiedevano per le tante ore di lavoro, sono state un’attività molto redditizia. Poi nel giro di un decennio tutto è cambiato. La crisi dei giornali, i bassi ricavi, i costi sempre maggiori hanno portato a una profonda crisi.

Avevamo fatto una ricognizione sullo stato delle edicole in provincia lo scorso anno e ora un dato diffuso l’Unione italiana delle Camere di commercio aggiorna con più precisione l’andamento del settore.

Si tratta del numero delle edicole registrate tra tutti i 136 comuni della provincia: se nel 2019 il registro ne contava 206 cinque anni dopo, l’ultimo dato disponibile è aggiornato a settembre 2023, le edicole rimaste sono 164, delle quali soltanto 115 registrate come impresa individuale. Il che significa 42 edicole in meno in cinque anni.

UNA PANORAMICA DELLE EDICOLE A GALLARATE

UNA PANORAMICA DELLE EDICOLE A VARESE

I numeri in Lombardia

La Lombardia, con la perdita di 430 edicole è la Regione dove la crisi è stata maggiore, in termini assoluti. Una rappresentazione della crisi irreversibile è la progressiva demolizione dei chioschi, sempre più frequente, in mancanza di nuovi gestori.

La situazione in Italia

Tra tutte le province italiane le cose rispetto a Varese sono andate peggio soltanto a Roma, Lodi, Savona, Torino, Pisa, Brescia e Parma.

Le uniche province in Italia a non perdere edicole sono Bolzano, Sondrio e Oristano. Nella provincia sarda il numero di edicole è rimasto uguale (51), mentre nelle due città del Nord addirittura il numero è aumentato di una unità (sono oggi 41 in entrambe le province).

La crisi progressiva delle edicole è un dato ormai acquisito, figlio della progressiva digitalizzazione dell’informazione. Se in parte le edicole avevano avuto un parziale revival durante i mesi di pandemia, quando vennero considerate servizi essenziali e si rivelarono preziose anche per altri prodotti (ad esempio i giochi per bambini), il confronto tra 2019 e 2023 mostra una diminuzione drastica in tutta Italia: sono andati perduti 2667 punti vendita di giornali.