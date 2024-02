Nuovi percorsi di Autolinee Varesine per il Carnevale Bosino

Sabato 17 febbraio 2024, nel pomeriggio, è previsto l’evento culminante del Carnevale Bosino, con la sfilata dei carri: le modifiche della viabilità comportano ovviamente alcune variazioni anche al servizio degli autobus di Autolinee Varesine.

Come da ordinanza comunale, dalle ore 13.30 alle ore 19.00 il centro città non sarà dunque transitabile: risultano pertanto soppresse le fermate di corso Moro, via Vittorio Veneto, via Morosini, via Veratti e via Sacco (quest’ultima per una fascia oraria più estesa, dalle 12.30 alle 20.00).

In tali orari, le linee urbane si attesteranno appena ai margini del centro: piazza Beccaria (Inail) per le corse verso Biumo Superiore, Sangallo, Sacro Monte (funicolare), Montello Scuola Europea, Bregazzana e Velate; fermate di via Sanvito e viale XXV Aprile per le corse verso Calcinate del Pesce, Avigno/Palasport, Corridoni e Calcinate degli Orrigoni; fermata della stazione FS (piazzale Trieste) per le corse verso San Fermo, Olona, Bizzozero, Bizzozero Nabresina, Capolago e Belforte/Cascina Mentasti.

Per le linee extraurbane (M-N10-N11-N13-N20-N21-N23) abitualmente in transito dal centro, si consiglia all’utenza di recarsi alla fermata del capolinea di piazzale Kennedy: da lì gli autobus seguiranno percorsi alternativi per uscire dalla città. Coerentemente con la chiusura delle scuole, nei giorni di venerdì 16 e sabato 17 febbraio sarà attuato l’orario Non Scolastico sull’intera rete aziendale.