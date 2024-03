Bernardo Bianchessi è il nuovo Presidente territoriale di Varese di Confesercenti Lombardia

Bernardo Bianchessi è stato nominato Presidente territoriale di Varese di Confesercenti Lombardia. Nato in provincia di Cremona e residente a Milano, nel 1986 entra nel Gruppo Tecnocasa e si trasferisce in provincia di Varese con l’incarico di far crescere il marchio. Formatore per l’abilitazione degli agenti immobiliare e formazione agli imprenditori per la gestione delle risorse umane. Sempre negli anni ’90 entra nel sistema Confederale Nazionale a supporto della categoria Anama.

Bianchessi da diversi anni è nel sistema territoriale di Confesercenti Lombardia ed è sempre stato presente e attivo per le dinamiche associative: «Desidero esprimere innanzitutto la mia profonda gratitudine per la fiducia che mi è stata dimostrata – commenta Bianchessi – sono certo che l’attenzione sarà massima per le dinamiche del commercio e del turismo sul territorio. La nostra visione è chiara, ci impegneremo per il sostegno alle piccole realtà commerciali e per il turismo; una visione comune che condivide conoscenze e competenze».

«Una nomina meritata – dichiara il Direttore territoriale Rosita De Fino – una persona umile che sa dialogare ponendosi sempre con buoni propositi, siamo molto soddisfatti».

Nella stessa seduta sono state individuate nuove nomine, tra cui Flavia Brogini Magnoni che assume la nomina di rappresentante per il commercio Città di Varese, Ilaria Bruno nominata consigliera del Gruppo Giovani Imprenditori, Stefania Cipolat nominata consigliera del Gruppo Impresa Donna.

Sempre nell’ambito della sede territoriale di Varese di Confesercenti Lombardia sono stati nominati: Christian Spada, già componente del Consiglio della CCIAA di Varese, quale Consigliere, Alessio Sperati Consigliere, Marcello Tosi rappresentante per il commercio Città di Gavirate nonché Consigliere per la categoria dei Commercianti su area pubblica ANVA, GretaCarla Achini rappresentante per il commercio Città di Malnate, Sara Calzoni Presidente territoriale per la categoria dei commercianti di articoli di moda FISMO, Carlo Belletta Presidente territoriale per la categoria dei commercianti su area pubblica ANVA, Alessandro Fasolo Presidente territoriale per la categoria operatori della pubblicità FEDERPUBBLICITA’, Rossella Galeno Presidente territoriale per la categoria degli operatori dell’immagine e del benessere, Enrico Introini Presidente territoriale per la categoria dei pubblici esercizi di somministrazione FIEPET, Rossella Musci Presidente territoriale per la categoria dei pensionati, Massimo Sassi Presidente territoriale per la categoria dei distributori di carburante FAIB, Stefania Tosi Presidente territoriale per la categoria dei fioristi ASSOFIORISTI, Bernardo Bianchessi Presidente territoriale Anama e Maurizio Vernizzi, quale Consigliere per la categoria degli agenti immobiliari ANAMA.