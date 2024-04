Ultima a Masnago con tutto esaurito: la Openjobmetis vuole salutare vincendo

Una salvezza da certificare al 100%, un saluto e un ringraziamento al pubblico di Masnago (altro tutto esaurito sugli spalti), uno scatto in più nell’ottica di partecipare a una coppa anche nella prossima stagione. Sono almeno tre – e tutti molto validi – i motivi che ha l’Openjobmetis per onorare al meglio (e quindi per cercare di vincere) l’ultima partita in casa della stagione 2023-24.

Domenica 28 aprile (tutte le partite alle 18,15) alla Itelyum Arena arriva Treviso in uno scontro che mette in palio due punti (e un quoziente canestri) determinanti per la zona retrocessione. La Nutribullet di coach Frank Vitucci ha bisogno di vincere per tenere a distanza Brindisi e soprattutto Pesaro (la Carpegna ha il doppio confronto positivo con i veneti), Varese deve evitare goleade a sfavore (dal -20 in avanti) per essere certa di restare in Serie A. Ma anche questa possibilità, alla vigilia, non è contemplata in casa biancorossa: le dichiarazioni ufficiali (Moretti) e quelle che provengono da Masnago sono tutte improntate all’obiettivo vittoria.

In particolare, c’è in ballo la questione europea: Luis Scola è un grande sostenitore della partecipazione ai tornei continentali (siamo d’accordo con lui, per quanto possa contare ndr) che però prevedono uno “standard minimo” a livello di campionato nazionale. Per iscriversi o richiedere una wild card è necessario un piazzamento decoroso e Varese non vuole finire – neppure da “salva” – a ridosso delle retrocesse. Per questo c’è la voglia di dare l’assalto alle ultime due partite (domenica 5 si va a Pistoia) per una candidatura più solida alla prossima Fiba Europe Cup (molto più difficile la strada per la Champions, al momento: bisognerà vedere anche quali altre squadre faranno richiesta).

A livello di formazione non si segnalano problemi in casa Openjobmetis: Bialaszewski (speriamo si evitino, almeno stavolta, i fischi preventivi…) avrà tutti gli uomini a disposizione compresa la coppia di big men Ulaneo-Okeke: il primo ha recuperato dopo la botta a Scafati, il secondo ha superato un lieve malessere di stagione. Vedremo se la prova convincente di Leo gli farà guadagnare ulteriori minuti alle spalle di Spencer.

«Domenica dobbiamo pensare a noi stessi come avvenuto a Sassari – spiega alla vigilia Davide Moretti, ex di turno al pari di Vitucci – Dobbiamo fare il nostro gioco come nel resto della stagione e soprattutto vogliamo onorare l’ultima partita casalinga con una vittoria di fronte ai nostri tifosi. Treviso ha tanti giocatori bravi a creare soluzioni dal palleggio: dovremo limitarli con la difesa di squadra, cercando, in attacco, di giocare al nostro ritmo». Tra gli uomini da tenere d’occhio nelle fila venete ci sono due veterani come Olisevicius e Harrison, gente capace di fare canestro come Bowman e Allen oltre al regista tascabile Robionson.

ADDIO A DOUGLAS E A “GIORGIONE” – Nelle ultime ore sono arrivate due brutte notizie, una su scala nazionale e una locale. La prima riguarda Ruben Douglas, il giocatore che segnò lo storico canestro che diede lo scudetto alla Climamio Fortitudo nel 2005 ai danni di Milano. Un epilogo arrivato grazie all’uso corretto dell’Instant Replay. Douglas aveva solo 44 anni ed è deceduto a Porto Rico. Anche la seconda notizia è luttuosa: se n’è andato Giorgio Caielli, “Giorgione”, che per molti anni è stato tra i “factotum” del palazzetto svolgendo diversi compiti per la Pallacanestro Varese. Giorgione era anche un grande appassionato di motori e ha collaborato a lungo anche nello staff del Rally dei Laghi (era amico fraterno del patron Andrea Sabella).

