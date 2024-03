Crolla un muro sulla ferrovia tra le stazioni di Castellanza e Rescaldina

Il muro perimetrale di un’azienda che confina con la linea ferroviaria Malpensa Milano, tra le stazioni di Castellanza e Rescaldina, è crollato sulla massicciata. L’incidente è accaduto questa sera, venerdì 22 marzo, in via Pagani tra Legnano e Castellanza e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Legnano con l’autopompa.

Secondo quanto ricostruito parte del muro di una ditta, che si occupa di stoccaggio di materie plastiche, è crollato al passaggio di un convoglio ferroviario. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Circa venti metri di parete è risultato danneggiato.

Una volta arrivati sul posto, gli uomini del distaccamento legnanese, hanno avvertito i referenti di RFI. Durante le operazioni di messa in sicurezza la circolazione ferroviaria in programmazione è stata gestita in maniera alternata su un unico binario. I tecnici di RFI lavoreranno per tutta la notte per togliere dall’area delle rotaie i detriti e mettere in sicurezza il muro così da permettere ai treni del mattino di circolare normalmente.