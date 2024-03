Disastro a Baltimora (USA): nave cargo colpisce un ponte e lo fa crollare

Una nave cargo che stava transitando sul fiume Patapsco ha urtato violentemente un pilone del Francis Key Bridge di Baltimora (nello stato del Maryland), il ponte in acciaio lungo oltre 2,5 chilometri che sovrasta il corso d’acqua e lo ha fatto crollare.

Il gravissimo incidente – avvenuto intorno all’1.30 locale, le 7.30 di martedì 26 marzo in Italia – ha causato la caduta in acqua di diversi veicoli che stavano transitando in quel momento sul ponte, la cui struttura è collassata.

Secondo le prime informazioni ci sarebbero vittime e numerosi feriti: la stessa nave che ha provocato il crollo del ponte si è poi incendiata ed è affondata.