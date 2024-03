Droga nascosta tra le natiche, condannato a 8 mesi

È stato condannato a 8 mesi di reclusione e 1400 euro di multa per essere stato sorpreso a spacciare droga a Varese. L’uomo, classe 1992 del Gambia era stato denunciato a piede libero dai poliziotti di quartiere a Varese nell’ottobre 2021 in centro, mentre era in compagnia di un’altra persona.

Dalla perquisizione corporale era saltata fuori una modica quantità di hashish che l’uomo custodiva tra le natiche, a cui era seguita la denuncia. L’imputato era difeso dall’avvocato Elisa Benetazzo.