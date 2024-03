È morto l’uomo che si è dato fuoco a Golasecca

È morto all’ospedale di Niguarda a Milano, per le gravi ustioni riportate, D.R., l’uomo di 50 anni che poco prima dell’alba di oggi, martedì 26 marzo, si è dato fuoco davanti a casa a Golasecca.

Galleria fotografica Bruciano due auto a Golasecca: tre ustionati 4 di 9

Nel tentativo di salvarlo erano rimaste ustionate, in modo meno grave, anche la moglie 42enne e la figlia tredicenne (evitiamo di pubblicare per esteso il nome della vittima per non rendere riconoscibile la minore coinvolta).

L’uomo si era cosparso di benzina davanti a casa, l’incendio ha poi coinvolto anche la sua auto e un altro veicolo a fianco.

Un gesto che i vicini non si aspettavano e che ha colpito profondamente la comunità del piccolo paese tra i boschi della Valle del Ticino e anche nei dintorni, anche perché si occupava di ristorazione ed era attivo anche in eventi e feste di paese.

Sul posto, all’alba, oltre ai vigili del fuoco e ai soccorsi sanitari sono intervenuti i carabinieri.