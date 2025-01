Altri due agenti di polizia feriti in un blitz antidroga

È finita con l’arresto in flagranza di reato e 7 giorni di prognosi per ciascuno dei due agenti rimasti feriti la serata di giovedì in Piazza Repubblica, dove si è consumato un blitz antidroga. Il fatto è avvenuto intorno alle 22, praticamente in concomitanza con il falò di Sant’Antonio che si stava celebrando a poche centinaia di metri, in piazza Motta.

Una chiamata al 112 ha avvertito la polizia di un passaggio di consegne di droga sui gradoni della Piazza. La Volante è intervenuta subito con due agenti che hanno avvicinato il sospettato, un ragazzo di origini nordafricane – poi si appurerà privo di documenti e senza fissa dimora, quindi irregolare – che era nei paraggi insieme ad altri connazionali e a due italiani. L’identikit dell’uomo corrispondeva a quello della persona vista durante lo scambio di droga. E quando il giovane ha capito che gli agenti stavano procedendo alla sua identificazione si è dato alla fuga attraversato la strada alle spalle del monumento, ed è corso lungo la via Ravasi cercando riparo in una corte a sinistra dove c’è un deposito di ortaggi.

Gli agenti l’hanno trovato vicino ai bidoni della spazzatura e, non appena l’hanno fermato, ha dato in escandescenze: calci, pugni successivamente sputi, spintoni, tali da provocare lesioni agli agenti dichiarati guaribili in sette giorni. Nelle calze dell’uomo sono stati trovati alcuni involucri contenenti sostanze stupefacenti, in particolare hashish. E anche durante la conduzione in questura per il riconoscimento e le formalità di rito il ragazzo ha dato seguito all’atteggiamento violento.

Venerdì mattina – 17 gennaio – il giovane è finito di fronte al giudice di Varese per direttissima, e dovrà rispondere dei reati di resistenza pubblico ufficiale, lesioni aggravate, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che della sua condizione di immigrato irregolare. I due agenti feriti – i primi ad essere arrivati sul posto, poi aggrediti – non sono gravi, e non è difficile immaginare la difficoltà avuta durante l’attività in strada, in un contesto dove le strade erano cariche di molti cittadini usciti per il Falò ma anche diverse persone fra quanti frequentano abitualmente la piazza. Un episodio che arriva a pochi giorni dall’altra operazione antidroga alle Bustecche (leggi qui) dove un agente della Mobile è finito in ospedale con 30 giorni di prognosi investito dall’auto di un pusher.