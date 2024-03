Elisa Balsamo si riprende il trono del Trofeo Binda di Cittiglio

Ancora lei, due anni dopo, con una piccola ma sostanziale differenza. Elisa Balsamo conquista per la seconda volta il “Trofeo Binda”, e dopo averlo vinto con addosso la maglia di campionessa del mondo (era il 2022) questa volta se lo aggiudica battendo – sulla retta di via Valcuvia – proprio la maglia iridata in carica, la belga Lotte Kopecky.

A Cittiglio è ancora festa azzurra, quindi, ed è ancora festa per la Lidl-Trek, lo squadrone americano (ma con una bella fetta di Italia nell’organizzazione e in sella) che è al quarto successo consecutivo dopo quelli di Longo Borghini, della stessa Balsamo (fino a quel punto il team era la Trek Segafredo) e di Van Anrooij. Un dominio che era stato ipotizzato alla viglia e che si è concretizzato grazie alla volata imperiale della 26enne cuneese che su questo genere di arrivi ha davvero poche rivali.

Il “vantaggio” sfruttato da Balsamo – affiancato alle sue qualità agonistiche – è che la corsa alla fine è rimasta “chiusa” per quanto riguarda le migliori. Azioni, in solitaria, ce ne sono state diverse così come tentativi di strappo in testa al plotone, in salita (verso Orino soprattutto) e in discesa perché la picchiata tra il GPM e Gemonio è tecnica, veloce e insidiosa. Ma la marcatura tra le migliori e il lavoro delle squadre – per quanto ridotte nell’ultimo giro – ha evitato di rivedere un arrivo in solitaria come quello di dodici mesi fa.

E allora, tutte in volata con Balsamo che ha saputo interpretare al meglio il traguardo di Cittiglio: inutile sparare subito tutte le cartucce su quella retta lunga e in salita. La piemontese ha dato la stoccata al momento giusto mettendo luce tra sé e l’iridata Kopecki, ultima speranza per un team SD-Work che ci ha provato a lungo, anche mandando in avanscoperta l’altra capitana Niamh Fischer-Black.

Terzo posto, meritatissimo, del podio per l’olandese Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) che aveva anche cercato l’azione in solitaria, memore di certe imprese che a Cittiglio in passato erano riuscite eccome. L’ordine d’arrivo del 25° Binda è di quelli che rendono onore all’impegno della Cycling Sport Promotion di Mario Minervino: quarta l’altra azzurra Soraya Paladin (Canyon-Sram), quinta la britannica Pfeiffer Georgi (Dsm) che non è riuscita a bissare l’impresa mattutina della giovane connazionale Wolff.