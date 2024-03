Esplorando l’inatteso: l’altra realtà di Seby Leonardi

Originalità, audacia, libertà di espressione sono caratteristiche che riassumono in sintesi il libro di quattro racconti dell’autore Seby Leonardi. Spicca in “L’altra realtà” (A.Car Edizioni 2023) un’intensità viva che fa emergere l’individualità dell’autore come un sigillo.

Seby scrive disinteressandosi delle regole che caratterizzano certe opere (quest’ultime incasellate in determinati schemi prestabiliti). Seby è uno scrittore “libero” e non messo alle briglie. Nel titolo “L’altra realtà”, vi è la sintesi, in chiave di lettura, del fenomeno della vita. La realtà non è così come appare a noi; sono i nostri singoli vissuti personali e le nostre percezioni che danno vita a interpretazioni soggettive e di come, quest’ultime, creano il nostro mondo del reale e dell’apparire. La copertina del libro già anticipa, in un simbolo, la sintesi dell’opera: il marrone non è una scelta casuale ma è il colore di una porta di legno con al centro un cerchio con un triangolo equilatero all’interno con tre raggi che arrivano fino ai vertici della figura stessa. Cosa raffigura? Rappresenta una sorta di “stargate” un portale che permette di collegare in maniera istantanea il mondo dell’irreale creato dall’autore con il mondo del lettore in una narrazione fantasy (ma con situazioni reali e tangibili) in cui gli elementi fantastici prevalgono su quelli realistici. Il lettore verrà catapultato in un mondo incredibile “L’altra realtà” come ci suggerisce il titolo stesso.

BIOGRAFIA

Seby Leonardi nasce il 6 ottobre del 1974, vive a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, alle pendici dell’Etna, ma dal 2016 abita a Busto Arsizio per motivi lavorativi, infatti insegna storia e filosofia alle superiori. Nel 2001 si è sposato e ha due figli. Dopo il diploma di maturità scientifica si è laureato in Filosofia e ha subito insegnato per un anno in una scuola privata, successivamente ha lavorato per un’assicurazione, molti anni per un’agenzia immobiliare, si è occupato anche di videosorveglianza, ha fatto l’imbianchino, il muratore, il cameriere e altro ancora, ma non ha mai mollato e finalmente, dopo tanti anni, insegna nelle scuole statali. È appassionato di teatro, infatti calca il palcoscenico da quando aveva 20 anni e nel 2010 ha fondato una compagnia teatrale dal nome Ars Theatri. Suona il pianoforte e la chitarra e da qualche anno ha scoperto la voglia di scrivere, che in un certo senso lo aiuta ad esprimere tutto ciò che pensa: scrivere è diventato uno sfogo. L’altra realtà è il suo secondo libro fantasy; ha esordito nel 2018 con Una seconda possibilità, ottenendo un ottimo riscontro fra i lettori. Ha iniziato quasi per gioco, ma sta diventando qualcosa di più importante